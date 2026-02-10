Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Σελήνη σε κάνει πιο σοβαρό/ή και εσωστρεφή, ενώ η Αφροδίτη περνά στον κοινωνικό σου τομέα έως τις 6 Μαρτίου, ενισχύοντας φιλίες και ομαδικές επαφές.

Εκφράζεσαι πιο εύκολα και προσελκύεις ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Σήμερα χρειάζεται προσοχή στην αναβλητικότητα και στις πολλές επιλογές που μπορεί να σε μπλοκάρουν.

Δίδυμοι: Η Σελήνη φωτίζει τις σχέσεις σου και σε φέρνει πιο κοντά στις ανάγκες των άλλων. Η Αφροδίτη περνά στον τομέα της καριέρας έως τις 6 Μαρτίου, βελτιώνοντας τη δημόσια εικόνα σου και τις επαγγελματικές συνεργασίες.

Ευνοούνται συμφωνίες και επαφές, ωστόσο αργότερα πρόσεξε τις υπερβολές ή τις βιαστικές αγορές.

Καρκίνος: Η Αφροδίτη περνά στον πνευματικό σου τομέα έως τις 6 Μαρτίου, φέρνοντας διάθεση για εξερεύνηση, νέες εμπειρίες και φρέσκες ιδέες. Εκπέμπεις θετική ενέργεια και γίνεσαι πιο ελκυστικός/ή.

Αργότερα μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις σε μια σχέση, που όμως σε βοηθούν να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις.

Λέων: Η Αφροδίτη περνά στον όγδοο οίκο σου έως τις 6 Μαρτίου, φέρνοντας βάθος, οικειότητα και πιο σοβαρή στάση τόσο στις σχέσεις όσο και στα οικονομικά.

Ευνοούνται συμφωνίες και η υποστήριξη από τρίτους. Παρά τις μικρές εντάσεις, η μέρα μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική και αποκαλυπτική.

Παρθένος: Η Σελήνη σε στρέφει στο σπίτι και την ανάγκη για ξεκούραση, ενώ η Αφροδίτη περνά στον τομέα των σχέσεων έως τις 6 Μαρτίου. Ευνοούνται συνεργασίες, συμφιλιώσεις και ουσιαστικοί δεσμοί.

Είσαι πιο δεκτικός/ή στη συνεννόηση. Αργότερα, πρόσεξε αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο σε ευσεβείς πόθους παρά σε πραγματικά δεδομένα.

