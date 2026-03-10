Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Νωρίς σήμερα μπορεί να εμφανιστούν καχύποπτες σκέψεις ή μειωμένο κίνητρο, γι’ αυτό χρειάζεται υπομονή. Καθώς η μέρα προχωρά, η διάθεση βελτιώνεται. Ο Δίας ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και κινείται πλέον ορθόδρομα στον τομέα της επικοινωνίας.

Αυξάνεται η αυτοπεποίθησή σου στην έκφραση, στις σπουδές και στις συζητήσεις. Οι επόμενες εβδομάδες φέρνουν περισσότερη σαφήνεια σε σχέδια, επαφές και αποφάσεις, ενώ νέες γνωριμίες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Δίδυμοι: Η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει με μικρές εντάσεις ή διαφωνίες, όμως η διάθεση βελτιώνεται σύντομα. Η κατανόηση των διαφορετικών απόψεων θα σε βοηθήσει να αποφύγεις τις υπερβολές.

Ο Δίας ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του, ενισχύοντας την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή σου. Θέματα οικονομικών, πόρων και προσωπικών ταλέντων αποκτούν μεγαλύτερη προοπτική. Σταδιακά ανοίγουν δρόμοι για νέες ευκαιρίες και ενισχύεται η πίστη στις ικανότητές σου.

Καρκίνος: Απέφυγε να αφήσεις το άγχος ή τον φόβο να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου. Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς σταθερά και με προοπτική προς το μέλλον. Η ορθή πορεία του Δία στο ζώδιό σου φέρνει αλλαγή στη διάθεση και στη στάση ζωής.

Τις επόμενες εβδομάδες αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η αίσθηση ελευθερίας. Τα προσωπικά σου σχέδια ξεκαθαρίζουν και ακολουθείς πιο εύκολα τη διαίσθησή σου.

Λέων: Απέφυγε άσκοπες αντιπαραθέσεις ή παιχνίδια εξουσίας νωρίς σήμερα. Καθώς η μέρα εξελίσσεται, η ένταση μειώνεται και η σκέψη γίνεται πιο καθαρή. Ο Δίας ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του στον τομέα της εσωτερικής αναζήτησης.

Οι επόμενοι μήνες ευνοούν την ενδοσκόπηση, την ολοκλήρωση παλιών σχεδίων και τη συναισθηματική αποφόρτιση. Σταδιακά ενισχύεται η πίστη ότι μπορείς να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει.

Παρθένος: Η αρχή της ημέρας μπορεί να φέρει ένταση ή εσωτερικές αμφιβολίες. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσεις ποια συναισθήματα προέρχονται από ανασφάλεια και ποια εκφράζουν πραγματικά την καρδιά σου.

Ο Δίας ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και ενισχύει τον τομέα των φίλων και των στόχων. Σταδιακά ανοίγονται δρόμοι για νέες συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Η συμμετοχή σε ομάδες ή κοινά σχέδια μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκή.

