Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Παλιές ενοχές ή εκκρεμότητες μπορεί να σε επηρεάσουν σήμερα και να δυσκολέψουν τη στήριξη από τους άλλους. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σημαντικές παρουσιάσεις ή αιτήματα. Πρόσεξε τις αυθόρμητες δηλώσεις, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε μετανιώσεις.

Με την αντίθεση Ερμή – Δία, οι συζητήσεις γίνονται πιο έντονες αλλά λιγότερο ουσιαστικές. Ο ενθουσιασμός υπάρχει, όμως η κατανόηση όχι. Κράτησε διακριτική στάση και άφησε τις σημαντικές κινήσεις για αργότερα.

Δίδυμοι: Οικονομικές ή συναισθηματικές εντάσεις μπορεί να σε πιέσουν σήμερα, ιδιαίτερα σε θέματα κοινών πόρων ή οικειότητας. Ζήλια, ανασφάλειες ή το αίσθημα ότι παραμελείσαι έρχονται στην επιφάνεια. Οι αποφάσεις που παίρνονται υπό πίεση σπάνια βοηθούν, γι’ αυτό περίμενε.

Η αντίθεση Ερμή – Δία ευνοεί τη σκέψη σε «μεγάλες αποστάσεις», αλλά κρύβει παγίδες υπερβολής. Άκου και την οπτική των άλλων· έχεις κάτι σημαντικό να μάθεις.

Καρκίνος: Συναισθηματικές εκφορτίσεις μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενα σήμερα. Ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια χρειάζεται ώριμη διαχείριση. Οι απαιτήσεις των άλλων ίσως ξεπερνούν τις αντοχές σου, όμως η στοργή δεν επιβάλλεται.

Καθώς η μέρα προχωρά, η αυτοπεποίθηση αυξάνεται, αλλά πρόσεξε την υπερβολή. Η αντίθεση Ερμή – Δία σε καλεί να δεις τη μεγάλη εικόνα, όχι όμως να πάρεις οικονομικές ή δεσμευτικές αποφάσεις.

Λέων: Η ρουτίνα σε κουράζει σήμερα και, χωρίς μια μικρή διέξοδο, μπορεί να νιώσεις εγκλωβισμένος/η. Θέματα από το παρελθόν δεν έχουν κλείσει ακόμη, αλλά δεν χρειάζεται να κυριαρχήσουν.

Η αντίθεση Ερμή – Δία φέρνει πίεση ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τις υποχρεώσεις. Οι συμφωνίες δεν είναι εύκολες και οι αποφάσεις σε εργασία ή υγεία παραμένουν θολές. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα.

Παρθένος: Ανασφάλειες μπορεί να δημιουργήσουν εσωτερική ένταση και δυσκολία στην έκφραση. Αν σκέφτεσαι μια σημαντική συζήτηση ή εξομολόγηση, ίσως χρειάζεται αναμονή.

Η αντίθεση Ερμή – Δία φέρνει σύγχυση, ιδιαίτερα σε φιλικές ή ερωτικές σχέσεις. Πρόσεξε την παραπληροφόρηση και μην κρίνεις χωρίς πλήρη εικόνα.

