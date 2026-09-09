Το AI trend που κυριαρχεί στα social media: Καινούργιου, Βαλαβάνη και η ελληνική showbiz επιστρέφουν στα 80s

Και εκεί που νομίζαμε ότι βρισκόμαστε στο 2026, ξαφνικά ανοίγουμε το κινητό μας και μπαίνουμε στην μηχανή του χρόνου που μας γυρίζει στα 80s. Το νέο AI trend έχει ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους, με δεκάδες celebrities της ελληνικής showbiz να αναρωτιούνται πως θα ήταν ντυμένοι 40 χρόνια πριν.

Αν ανοίξεις το Tik Tok ή το Instagram, σίγουρα θα πέσεις πάνω σε κάποια ΑΙ εικόνα celebrity ή ατόμου της ελληνικής showbiz με φουντωτά μαλλιά και 80s στυλ. Και αυτό γιατί όλοι οι χρήστες των social media θέλουν να δουν το εαυτό τους στην μακρινή, πλέον, αυτή εποχή.

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Ιωάννα Μαλέσκου με το πάνελ του «Μία Ελλάδα Παρέα» και η Κατερίνα Καινούργιου είναι κάποιοι από τους γνωστούς Έλληνες που θέλησαν να πάρουν μέρος στο trend.