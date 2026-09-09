Lifestyle

Το AI trend που κυριαρχεί στα social media: Καινούργιου, Βαλαβάνη και η ελληνική showbiz επιστρέφουν στα 80s

Πολλοί φαίνεται να έχουν νοσταλγήσει την εποχή των 80s και έτσι μοιράζονται τις πιο αστείες και ρετρό εκδοχές τους
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Κατερίνα Καινούργιου
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Κατερίνα Καινούργιου / Instagram
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Και εκεί που νομίζαμε ότι βρισκόμαστε στο 2026, ξαφνικά ανοίγουμε το κινητό μας και μπαίνουμε στην μηχανή του χρόνου που μας γυρίζει στα 80s. Το νέο AI trend έχει ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους, με δεκάδες celebrities της ελληνικής showbiz να αναρωτιούνται πως θα ήταν ντυμένοι 40 χρόνια πριν.

Αν ανοίξεις το Tik Tok ή το Instagram, σίγουρα θα πέσεις πάνω σε κάποια ΑΙ εικόνα celebrity ή ατόμου της ελληνικής showbiz με φουντωτά μαλλιά και 80s στυλ. Και αυτό γιατί όλοι οι χρήστες των social media θέλουν να δουν το εαυτό τους στην μακρινή, πλέον, αυτή εποχή.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Ιωάννα Μαλέσκου με το πάνελ του «Μία Ελλάδα Παρέα» και η Κατερίνα Καινούργιου είναι κάποιοι από τους γνωστούς Έλληνες που θέλησαν να πάρουν μέρος στο trend.

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Μάλιστα, σε live εκπομπή, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απέκτησε μοϊκάνα και η Ανθή Βούλγαρη άφρο μαλλί στην «Κοινωνία Ώρα Mega», ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε έδειξαν το δικό τους 80s στυλ στο «Live You».

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Με αυτό τον τρόπο όλοι γέμισαν με φουντωτά μαλλιά, γλίτερ, βάτες, δερμάτινα τσάκετ και έντονα neon χρώματα, με τους επώνυμους να δοκιμάζουν τις πιο ανατρεπτικές ψηφιακές εκδοχές του εαυτού τους.

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