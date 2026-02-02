Το ηχηρό μήνυμα του Bad Bunny στα Grammy: «Έξω ο ICE, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ζώα»

Ο γνωστός Πορτορικανός τραγουδιστής, Bad Bunny αποτέλεσε έναν από τους χθεσινούς νικητές τον Grammy 2026 και ανέβηκε στη σκηνή για να πάρει το βραβείο του για Άλμπουμ της Χρονιάς με το Debí Tirar Más Fotos, βγάζοντας έναν «δυναμικό» λόγο. Ο Πορτορικανός εκμεταλλεύτηκε τη σκηνή και εκτός από τον ευχαριστήριο λόγο του αποφάσισε να στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ICE.

Ο ICE έχει κατακλύσει τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα την Μινεσότα, αφού έχει σκοτώσει ήδη δύο ανθρώπους και έχει συλλάβει δεκάδες ανθρώπους που διαμαρτύρονται στους δρόμους. Ο Bad Bunny δεν φαίνεται να είναι υπέρ της πρακτικής της υπηρεσίας μετανάστευσης και φρόντισε να το κάνει γνωστό και από τη σκηνή των Grammy.

Με την παραλαβή του βραβείου του, ο Bad Bunny εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, δηλώνοντας: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE Out». Οι παρευρισκόμενοι στα Grammy, βλέποντας το πάθος και την αποφασιστικότητα του καλλιτέχνη, τον καταχειροκρότησαν όρθιοι και τον αποθέωσαν.

Ο Bad Bunny, που είναι μάλιστα γνωστός για τη δημόσια στήριξή του σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, συνέχισε λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί».

Ο καλλιτέχνης συνέχισε: «Το μόνο πιο ισχυρό πράγμα από το μίσος είναι η αγάπη. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε με αγάπη και να αγαπάμε τους ανθρώπους μας, τις οικογένειές μας. Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε».

Bad Bunny says "ICE OUT" at the #Grammys and receives a massive standing ovation:



"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.…

Ο Bad Bunny άφησε έτσι ιστορία όχι μόνο ως ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες της γενιάς μας, αλλά και ως ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να εναντιωθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας τα πιστεύω του και τιμώντας του ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί από τον ICE.