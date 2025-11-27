Το μήνυμα της Σελίν Ντιόν για την Ημέρα των Ευχαριστιών: «Είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένειά μου, σημαίνουν τα πάντα για μένα»

Το δικό της μήνυμα με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, μοιράστηκε η Σελίν Ντιόν, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media, εν μέσω της μάχης της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου.

Σήμερα Πέμπτη 27.11.2027, η διάσημη τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε χαμογελαστή, απευθύνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

«Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια υπέροχη υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς, είτε γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι, είτε στο τηλέφωνο, είτε απλώς να είναι μέσα στην καρδιά σου. Είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένειά μου και για τις στιγμές που μοιραζόμαστε και σημαίνουν τα πάντα για μένα. Εύχομαι η Ημέρα των Ευχαριστιών να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη. Ακόμη και για τα μικρά πράγματα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών από εμένα και την οικογένειά μου, σε σάς και στους δικούς σας» λέει στο βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

Στη λεζάντα της ανάρτησή της η Σελίν Ντιόν πρόσθεσε: «Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και γαλήνια Ημέρα των Ευχαριστιών. Η συγκεκριμένη ημέρα να είναι γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και πολύτιμες στιγμές με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα πάντα για εσάς».

Υπενθυμιζεται ότι η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022, ότι έχει το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, μία σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή. Όπως εκμυστηρεύτηκε, πάλευε κρυφά με την πάθηση για 17 χρόνια, προτού αποφασίσει να μιλήσει δημόσια γι’ αυτήν. Κατά τη διάρκεια παλαιότερης συνέντευξής της, η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε, κρύβοντας την πάθησή της από τους θαυμαστές της.

«Το να το κρατάω κρυφό από τους δικούς της ανθρώπους ήταν ένα τεράστιο βάρος. Ένιωθα ότι πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν ήρωας, ενώ το σώμα μου με εγκατέλειπε. Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, δεν αφιέρωσα χρόνο για να καταλάβω τι συμβαίνει», δήλωσε η Σελίν Ντιόν.