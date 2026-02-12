Lifestyle

Το τρυφερό φιλί της Τζένιφερ Άνιστον με τον σύντροφό της Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενεθλιά της

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο υπνοθεραπευτής
Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις
Με ένα τρυφερό φιλί ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Τζένιφερ Άνιστον ο νέος σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις. Ο υπνοθεραπευτής δημοσίευσε, στο Instagram μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι φιλιέται. 

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης για τα 57α γενέθλια της ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. Σε μια δεύτερη φωτογραφία, δε, το ζευγάρι φαίνεται να γελάει ενώ βρίσκεται σε ένα σκάφος.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jim Curtis (@jimcurtis1)

Ο υπνοθεραπευτής και συγγραφέας του βιβλίου «The Book of Possibility», κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» στις 26 Ιανουαρίου, μίλησε για τη σχέση του με τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον, αποκαλύπτοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών φίλων.

«Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς γνωστούς και αρχίσαμε απλώς να συζητάμε», δήλωσε ο Κέρτις, προσθέτοντας ότι είναι μαζί «σχεδόν έναν χρόνο».

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί τον περασμένο Ιούλιο σε ένα γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, παρέα με τον Τζέισον Μπέιτμαν και τη σύζυγό του Αμάντα Άνκα καθώς και την Έιμι Σούμερ.

Lifestyle
