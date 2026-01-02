Τομ Χίντλστον και Ζάουι Άστον έγιναν γονείς για δεύτερη φορά – Η επιβεβαίωση από τον διάσημο ηθοποιό

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Τομ Χίντλστον (Τom Hiddleston) και η σύντροφός του, Ζάουι Άστον (Zawe Ashton). Ο διάσημος ηθοποιός επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «GQ», περιγράφοντας την πατρότητα ως μια εμπειρία «εξαιρετικά όμορφη και βαθιά συγκλονιστική, που μεταμορφώνει ριζικά τη ζωή».

Η Ζάουι Άστον μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram τον περασμένο μήνα, άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται η γέννηση του δεύτερου μωρού της, όπως αναφέρει το People.

«Σήμερα, επέλεξα να γιορτάσω ένα σημαντικό ορόσημο κατά τη διάρκεια της λοχείας μου, επισκεπτόμενη μία από τις τράπεζες βρεφικών ειδών της οργάνωσης «Little Village», που στηρίζει οικογένειες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», έγραψε τότε.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σκεφτόμουν πολύ τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που έρχονται αντιμέτωπα με ολέθριες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και εκείνους που εργάζονται ακούραστα για να τα προστατεύσουν», συνέχισε.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι θα αποκτήσει το νέο μέλος σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στη Vogue. Ο σταρ του «Loki» και η ηθοποιός της ταινίας «Τhe Marvels», γνωρίστηκαν το 2019 όταν συμπρωταγωνίστησαν στην θεατρική παράσταση «Betrayal» ενώ υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, το Οκτώβριο του 2022.