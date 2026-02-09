Τριαντάφυλλος για Ελένη Χατζίδου: Δεν ξέρω γιατί τόση κακία, δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ ξανά μαζί της

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, το βράδυ της Κυριακής (08-02-2026). Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στην κατάσταση της υγείας του, λέγοντας πως πηγαίνει καλύτερα. Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την Ελένη Χατζίδου και τα σχόλια που έκανε για εκείνον προ ημερών.

Ο Τριαντάφυλλος ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν σκοπεύει να συνεργαστεί ποτέ ξανά με την Ελένη Χατζίδου, ακόμα «και αν δεν είχε να φάει» όπως είπε. Αφορμή για την τοποθέτησή του, η φράση της παρουσιάστριας: «Όσα δε φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια», με αφορμή τη δήλωση του τραγουδιστή ότι δεν πρόκειται να πάει στο YFSF για να κάνει τον κλόουν.

«Να κάτσω να απαντήσω τώρα στην Ελένη Χατζίδου; Στη Χατζίδου, που με παρακαλάει συνέχεια να της κάνω μια δήλωση και όλο της λέω, “γειά”; Δε ξέρω γιατί τόση κακία. Με την Ελένη είχαμε συνεργαστεί παλιά. Για να μην παρεξηγηθώ, αυτό που είπα για το ΥFSF είναι ότι θα φαίνομαι εγώ σαν κλόουν αν το κάνω, όχι ότι είναι κλόουν αυτοί που το κάνουν. Εγώ δε μπορώ να το κάνω, δεν είμαστε όλοι για όλα» είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Δε θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ ξανά με την Ελένη Χατζίδου, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω. Τους πήρα τηλέφωνο αλλά δε το σήκωναν. Τα ίδια έκανε και ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσω ότι όταν ήταν πορτιέρης σε ένα μαγαζί τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται».

Προ ημερών ο Τριαντάφυλλος είχε μιλήσει για την κατάσταση του γάμου του: «Είμαστε πολύ ωραία, όπως ο Καρβέλας με τη Βίσση» είχε πει.