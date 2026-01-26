Τριαντάφυλλος για Σάκη Κατσούλη και Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πότε παντρεύτηκαν, δεν με κάλεσαν

Ο Τριαντάφυλλος έμαθε on camera ότι ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ένωσαν και επισήμως τις ζωές τους, με έναν ρομαντικό γάμο και δεν έκρυψε την έκπληξή του.

Ο γνωστός τραγουδιστής που κατά τη διάρκεια του Survivor 2021 ήταν πολύ κοντά με τους δύο πρώην συμπαίκτες του στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, έλεγε στο παρελθόν ότι θα είναι κουμπάρος στον γάμου τους. Ωστόσο φαίνεται ότι από τότε μέχρι και σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ στις σχέσεις του Τριαντάφυλλου με τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) η κάμερα της εκπομπή «Το πρωινό» συνάντησε τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος μόλις άκουσε για τον γάμο του ζευγαριού, ο οποίος έγινε μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, είπε: «Πότε καλέ; Όντως; Δεν ακολουθούμε ο ένας τον άλλο στα social, δεν ξέρω γιατί»

«Δε με κάλεσαν. Όχι, δε με κάλεσαν. Πάνω απ’ όλα υγεία, η οικογένειά μου, να ‘μαστε καλά, όλοι να ‘ναι καλά και τα λοιπά», πρόσθεσε ο Τριαντάφυλλος.

Μάλιστα συνέχισε να μιλάει για τις σχέσεις του με το ζευγάρι, αναφέροντας: «Είχα πει ότι θα τους παντρέψω, στο παιχνίδι ήταν όλα καλά, ήμασταν φίλοι, πήραμε το τρόπαιο, μετά όταν γίνανε χίλια δυο στο All Star κάνανε λάθη τα παιδιά και εγώ ίσως να έκανε μισό λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τα βάλεις κάτω ένα ένα, είναι έτσι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πονηριά στον κόσμο πάντα θα υπάρχει. Δεν θα αλλάξει ποτέ, ούτε μία στο δισεκατομμύριο», απάντησε στην ερώτηση αν πολλοί θέλησαν να εκμεταλλευτούν το όνομα «Ντάφυ».

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Σταμάτη Γονίδη που είπε ότι είχε τραγουδήσει σε έναν παιδί που είναι σε κώμα μήνες, ένα τραγούδι του και «ξύπνησε».

«Μακάρι να το έκανα αυτό κι εγώ. Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό, πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη. Νομίζω ότι ο κύριος Σταμάτης πιστεύει πάρα πολύ. Σταματάρα μου επειδή μ’ αγαπάς και το ξέρω ότι μ’ αγαπάς, μπορείς να μου τραγουδήσεις και να σταθώ όρθιος με το πόδι; Έχω πεθάνει, μα την Παναγία, σου μιλάω Σταματάρα», είπε ο Τριαντάφυλλος.

«Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην Παναγία, στους Αγίους μας. Πιστεύω, είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος, δεν αλλάζει ποτέ και δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Να έρθουν να με κρεμάσουνε και να μου πούνε “πες ότι δεν πιστεύεις”, θα πω ότι πιστεύω. Κι ας μαρτυρήσω», πρόσθεσε.

Τέλος ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε και στο πρόσφατο πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί, λέγοντας: «Είχα πάθει δισκοκήλη από το Survivor και μου βγήκε τώρα. Όλη αυτή η εβδομάδα ήταν δύσκολη με αυτό που πέρασα, μπήκα στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Ενδοφλέβιες, παυσίπονα, χίλια δύο και στο τσακ γλύτωσα το χειρουργείο».