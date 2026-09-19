Η Πάολα «ράγισε» καρδιές επί σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας»

Η Πάολα έδωσε μία συναυλία στην Κύπρο και μίλησε επί σκηνής για τον αδικοχαμένο της φίλο, Γιώργο Μαζωνάκη.

Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια ενώ βρισκόταν στη σκηνή, μίλησε με λόγια από καρδιάς για τον αξέχαστο Γιώργο Μαζωνάκη, προτρέποντας τους θεατές να τον αγαπούν για πάντα. Η Πάολα με φανερή συγκίνηση στη φωνή αμέσως μετά ερμήνευσε ένα δημοφιλές τραγούδι.

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Η συναυλία της Πάολας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (18.09.2026) στα Πυργά της Λάρνακας, στο Σκύρα Λίμα.

Η ίδια στάθηκε, μάλιστα, σε μια πιο προσωπική πλευρά της σχέσης ενός καλλιτέχνη με τη μουσική. Όπως είπε, το κοινό συνδέει τους τραγουδιστές με τις μεγάλες επιτυχίες τους, εκείνοι όμως μπορεί να κουβαλούν μέσα τους άλλα τραγούδια, όχι απαραίτητα τα δικά τους.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας. Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας;

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Ναι, αυτό το θεωρώ εύκολο, καρδιά μου. Θα τραγουδήσω. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο.

Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους», είπε με φανερή συγκίνηση η Πάολα.

Αμέσως μετά άρχισε να ερμηνεύει το κομμάτι «Έτσι αγαπάω εγώ», του Στέλιου Ρόκκου.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τα τελευταία χρόνια ήταν ένας από τους coaches του «The Voice» που προβάλλεται με επιτυχία από τον ΣΚΑΪ. Τώρα τη θέση του φαίνεται να παίρνει η Πάολα.