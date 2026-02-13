Τριαντάφυλλος σε Βαγγέλη Περρή: «Χίλια συγγνώμη, δεν το ήξερα»

Ο Τριαντάφυλλος λίγο πριν πετάξει για Κέρκυρα έκανε δηλώσεις στο Πρωινό και την Αναστασία Ζάρκα, με τον τραγουδιστή να μιλάει για τον Κωσταντίνο Βασάλο, την Eurovision και για τον Βαγγέλη Περρή, στον οποίο ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Αν δεν με πειράξει κάποιος, δεν τον πειράζω. Επίσης, δεν πειράζω για να με πειράξουν», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος, με αφορμή τα σχόλια του Κωνσταντίνου Βασάλου για κάποια λόγια του τραγουδιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τριαντάφυλλος στη συνέχεια για Χατζίδου – Παύλου, που πυροδότησαν τα σχόλια του, είπε: «Δες τι έλεγαν για μένα και με τι κακία μιλούσαν. Με πουθενάδες δεν ασχολούμαι ξανά».

Για τον Βαγγέλη Περρή και όσα είπε ο ίδιος χθες στο Πρωινό, ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «Όταν έκανα το βίντεο για τον Λιάγκα, δεν ήξερα ότι η μητέρα του έχει φύγει από τη ζωή.

Όταν φεύγει ένας δικός σου άνθρωπος, είναι μεγάλη απώλεια. Και μένα έχει φύγει ο πατέρας μου και το ξέρω, είναι ότι χειρότερο. Δεν το ήξερα, χίλια συγγνώμη κύριε Περρή!».