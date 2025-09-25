Τρύφωνας Σαμαράς: Απρόοπτο μπροστά στις κάμερες ενώ έκανε δηλώσεις – «Με έφαγες μωρή, με έφαγες»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ, το βράδυ της Τετάρτης (24-09-2025), όμως αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν το περιεχόμενό τους αλλά ένα απρόοπτο μπροστά στις κάμερες. Όταν κάποια στιγμή προσπάθησε να βγάλει τα γυαλιά του, μπλέχτηκαν στα σκουλαρίκια που φορούσε.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς το αντιμετώπισε με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Δεν απομακρύνθηκε. Ακομπλεξάριστος, συνέχισε τις δηλώσεις του, έστω και κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες.

«Θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό και ήξερα ότι δεν θα παραμορφωθώ. Επειδή είχα παραμορφωθεί με τα χείλη μου και δεν μου άρεσε, προσέχω πού θα πάω», παραδέχθηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

«Εμένα δεν είναι προτεραιότητά μου η τηλεόραση, είμαι καλά όπως είμαι. Αν είναι κάτι, βέβαια, που μου ταιριάζει, γιατί όχι; Δεν χρειάζεται όμως να μπω παρένθεση. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν και δεν μου άρεσε. Ενώ με είχαν κλείσει για κάτι πολύ σημαντικό, μου πετσοκόψανε τον ρόλο μετά», απάντησε με νόημα ο γνωστός κομμωτής.

Προ ημερών, ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε βρεθεί στο επίκεντρο με αφορμή το σοβαρό τροχαίο με την Porsche στη Θεσσαλονίκη. «Ήμουν καλεσμένος για να γνωρίσω την 45χρονη, θα κάναμε διαφημιστικό με την Porsche της και τα άλλα αμάξια της. Δεν ξέρω τι καταστήματα έχει, χθες την γνώρισα. Διασκεδάσαμε, ήταν χαρούμενη και μου πρότεινε να με πάνε στο ξενοδοχείο με την Porsche. Τότε οδηγούσε η φίλη της. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε» είχε πει στο Live News.