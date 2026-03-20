Τσακ Νόρις: Από παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε, θρύλος της δράσης και το πρώτο viral φαινόμενο

Ο Τσακ Νόρις, ο «σκληρός» του Χόλιγουντ και ο εμβληματικός ηθοποιός ταινιών δράσης που ταύτισε το όνομά του με την «υπερδύναμη» πέθανε σε ηλικία 86 ετών χθες Πέμπτη (19.03.2026), όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στο Instagram, έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Χαβάης.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας μοιράζεται τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί», ανέφερε η ανακοίνωση. «Αν και θα θέλαμε να κρατήσουμε ιδιωτικές τις συνθήκες, να γνωρίζετε πως ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια».

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το ιατρικό πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Η οικογένειά του απέτισε φόρο τιμής, χαρακτηρίζοντάς τον «αφοσιωμένο σύζυγο, στοργικό πατέρα και παππού, υπέροχο αδελφό και την καρδιά της οικογένειάς μας».

«Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε αμέτρητες ζωές», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Νόρις έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις ταινίες δράσης της δεκαετίας του ’80, όπως το The Delta Force, αλλά και από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Ranger, ενώ τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε cult φιγούρα στα social media.

Ήταν επίσης καταξιωμένος δάσκαλος πολεμικών τεχνών και γκουρού της φυσικής κατάστασης. Μόλις νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας βίντεο από προπόνησή του.

«Δεν γερνάω. Ανεβαίνω επίπεδο. Σήμερα έγινα 86! Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από λίγη δράση μια ηλιόλουστη μέρα για να νιώθεις νέος. Είμαι ευγνώμων για έναν ακόμη χρόνο, για την υγεία μου και για την ευκαιρία να συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπώ», είχε γράψει, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.