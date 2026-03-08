Τσακ Νόρις: Η λαμπρή καριέρα ως κομάντο του κινηματογράφου, οι πολεμικές τέχνες και τα επικά ανέκδοτα

Ο Τσακ Νόρις είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του και κατάφερε να διανύσει αρκετά χιλιόμετρα στο παγκόσμιο σινεμά. Μάλιστα, έμεινε στην ιστορία ένας από τους κομάντο του κινηματογράφου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και… ανέκδοτο.

Ο διάσημος καλλιτέχνης, που είναι πλέον 86 ετών, μεσουράνησε στον θαυμαστό κόσμο του Χόλιγουντ τη δεκαετία του ‘80, και έγινε ένας από τους αγαπημένους κινηματογραφικούς «κομάντο», μαζί με τους Σιλβέστερ Σταλόνε, Στίβεν Σίγκαλ και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Μάλιστα, κάποιοι χαρακτήριζαν τον Τσακ Νόρις ως τον «Σταλόνε των φτωχών», δεδομένου ότι οι παραγωγές που εμφανιζόταν είχαν μικρότερο προϋπολογισμό.

Αργότερα, έγιναν μόδα τα ανέκδοτα με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό πολεμικών τεχνών. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, από τη δημοφιλή αμερικάνικη τηλεοπτική εκπομπή «Late Night», όταν ο παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν σατίριζε την τεράστια σε θεαματικότητα τηλεοπτική σειρά του Νόρις «Walker, Texas Ranger».

Περνώντας ο χρόνος τα ανέκδοτα, που πολλαπλασιάστηκαν με απίστευτους ρυθμούς, εκτόξευσαν τη φήμη του Τσακ Νόρις και πραγματικά τον έστειλαν στη σφαίρα της μυθολογίας.

Ο Τσακ Νόρις την Τρίτη (10.03.2026) γίνεται 86 χρόνων και εκτός από μία λαμπρή καριέρα, είναι υπερήφανος για τη στρατιωτική του υπηρεσία, στην Πολεμική Αεροπορία, τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες και φυσικά, την απαράμιλλη φυσική του κατάσταση.

Τα πρώτα χρόνια

Στις 10 Μαρτίου του 1940, λίγο πριν μπει η Αμερική στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεννήθηκε ένα μικροκαμωμένο ξανθό αγόρι, ο Καρλ Ρέι Νόρις, από πατέρα οδηγό φορτηγού και μακρινής καταγωγής Τσερόκι και μητέρα ιρλανδικής καταγωγή. Όταν ήταν 16 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν, ενώ ήδη στο σχολείο περνούσε δύσκολα, καθώς οι συμμαθητές του τον πείραζαν για την ινδιάνικη καταγωγή του. Εκείνος ήταν ντροπαλός, δεν τα κατάφερνε στα μαθήματα αλλά ούτε και στα αθλήματα. Από μικρός, ο Τσακ Νόρις ονειρευόταν να γίνει δυνατός και κάποια στιγμή τα κατάφερε.

Μεγαλώνοντας, χωρίς τη βοήθεια του πατέρα του, ο οποίος είχε θέματα με αλκοολισμό, στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τα δυο μικρότερα αδέλφια του και τη μητέρα του. Τελείωσε το σχολείο και το 1958 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, την Ντάιαν Χόλτσεκ, με την οποία απέκτησε δυο παιδιά και έζησαν μαζί για 30 χρόνια.

Αμέσως μετά τον γάμο του, μπήκε στην Πολεμική Αεροπορία, ως αερονόμος, μακριά από συρράξεις και κινδύνους, υπηρετώντας από μακριά στον πόλεμο της Κορέας. Εκεί του έβγαλαν το παρατσούκλι «Τσακ» που κράτησε και στην κινηματογραφική του καριέρα.

Τότε γοητεύτηκε από μία νέα πολεμική τέχνη, που προερχόταν από την Κορέα και αναπτυσσόταν όλο και περισσότερο, την Tang Soo Do Moo Duk Kwan, παρακολουθώντας μαθήματα. Εκπαιδευτής του ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ο Τζεν Τζουν Κιμ, ενώ όταν αποστρατεύτηκε, ίδρυσε τη δική του σχολή, έχοντας διάσημους μαθητές, όπως τον Στιβ ΜακΚουίν και την Πρίσιλα Πρίσλεϊ.

Έπειτα άρχισε να παίρνει μέρος σε αγώνες, αρχικά χάνοντας συνεχώς, αλλά στη συνέχεια κέρδισε διαδοχικά το Εθνικό Πρωτάθλημα Καράτε στις ΗΠΑ, το Παγκόσμιο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα και πολλά άλλα.

Συνολικά, ο Τσακ Νόρις έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ με 65 νίκες και μόνο πέντε ήττες, έως την απόσυρσή του το 1974.

Η καριέρα στον κινηματογράφο

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα μετά από παρότρυνση του Στιβ ΜακΚουίν – και το 1972 έπαιξε έναν ρόλο απέναντι στον θρύλο των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, στην ταινία «Ο Κίτρινος Πράκτωρ Εναντίον της Μαφίας».

Την πρώτη πρωταγωνιστική του εμφάνιση την έκανε στην περιπέτεια δράσης «Ορμήστε και Σπάστε τα», ενώ τα επόμενα δυο χρόνια πήρε μέρος στις ταινίες «Οι Μάγκες Φοράνε Μαύρα» και ο «Τιμωρός του Χονγκ Κονγκ».

Παράλληλα, ο Τσακ Νόρις πρωταγωνίστησε στην πολεμική περιπέτεια «Ο Βετεράνος» (1984), στην οποία υποδύθηκε έναν πρώην αιχμάλωτο που επιστρέφει στο Βιετνάμ, για να απελευθερώσει Αμερικάνους αιχμαλώτους, από τους «απαίσιους» Βιετναμέζους. Μάλιστα, η επιτυχία της ταινίας έφερε ακόμη δυο συνέχειες, ενταγμένες στην «καμπάνια» της συντηρητικής Αμερικής του Ρίγκαν, για την επούλωση των τραυμάτων που άφησε στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Βιετνάμ.

Το 1985 κι ενώ γυρίζει ταινίες σε ρυθμό οπλοπολυβόλου, έπειτα από την τεράστια επιτυχία του «Ράμπο: Το Πρώτο Αίμα», με τον Σταλόνε, ήρθε η ώρα του Τσακ Νόρις να κάνει ακόμη έναν κινηματογραφικό θρίαμβο επί των Βιετκόνγκ, με την ταινία «Ράντο, Οργισμένο Αίμα».

Παράλληλα έπαιξε, στην αστυνομική περιπέτεια της ίδιας χρονιάς «Κώδικας Σιωπής» και έλαβε καλές κριτικές, ενώ τον επόμενο χρόνο πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία δράσης «Δύναμη Δέλτα», έχοντας δίπλα του τον διάσημο σκληρό του Χόλιγουντ, Λι Μάρβιν. Ήταν μια ταινία με θέμα μία ομάδα κομάντος που προσπαθεί να εξοντώσει Παλαιστίνιους τρομοκράτες, οι οποίοι είχαν καταλάβει ένα επιβατικό αεροπλάνο της γραμμής Αθήνα – Ρώμη.

Ο Τσακ Νόρις συνέχισε να γυρίζει πυρετωδώς ταινίες, οι τίτλοι, όπως αποδόθηκαν στην Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικοί: «Ένας Αλλά Λύκος», «Η Ώρα του Γερακιού», «Ο Τελευταίος Ήρωας», «Ο Ήρωας και ο Δολοφόνος», «Ο Άνθρωπος του Προέδρου».

Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, ο Τσακ Νόρις είδε τις ταινίες του να χάνουν τη δημοφιλία τους και τα εισιτήρια στους κινηματογράφους να πέφτουν. Έτσι, άρχισε να αραιώνει τις εμφανίσεις του και επικεντρώθηκε στην τηλεόραση, όπου γνώρισε, μία ακόμη επιτυχία με την σειρά «Walker, Texas Ranger», υποδυόμενος για 8χρόνια, μέχρι το 2001, τον Γουόκερ, έναν αμείλικτο διώκτη του εγκλήματος, ενώ στη συνέχεια έκανε κάποια περάσματα από ταινίες, όπως στους «Αναλώσιμους 2» και εμφανίστηκε κυρίως σε διαφημίσεις για όργανα γυμναστικής.

Οι πολιτικές πεποιθήσεις και τα ανέκδοτα

Ο Τσακ Νόρις είναι γνωστός, για την υπερσυντηρητική του τοποθέτηση, αν και αρχικά ήταν Δημοκρατικός, ως λάτρης του Ρίγκαν έγινε ενεργό μέλος των Ρεπουμπλικάνων και υποστηρικτής του Τραμπ, όπως και του Νετανιάχου, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι πιστός Χριστιανός αν και φανατικά υπέρ της οπλοκατοχής. Η προσωπική του ζωή ήταν ήρεμη, ενώ το 1998 έκανε έναν δεύτερο γάμο, με το μοντέλο Τζίνα Ο’Κέλι, η οποία του χάρισε ακόμη δυο παιδιά.

Φτάνοντας στην τελευταία στροφή της ζωής του, διανύοντας την ένατη δεκαετία, ο Τσακ Νόρις θα μείνει στην ιστορία και για τα εκατοντάδες ανέκδοτα στο όνομά του. Με καλύτερο, όσο και επίκαιρο λόγω και της ηλικίας του, εκείνο που λέει: «Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα».