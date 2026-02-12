Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το τελευταίο συγκινητικό βίντεο του ηθοποιού πριν τον θάνατό του

Ο θάνατός του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως. Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Dawson Leery στη δημοφιλή σειρά «Dawson’s Creek», έδωσε γενναία μάχη για δύο χρόνια με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Την είδηση θανάτου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έκανε γνωστή η σύζυγός του, Κίμπερλι, με μια ανάρτηση στα social media. Ο αγαπημένος ηθοποιός πάλευε χρόνια με τον καρκίνο παχέος εντέρου, ο οποίος είχε φτάσει στο 3ο στάδιο. Η σύζυγός του γνωστοποίησε πως οι τελευταίες του στιγμές ήταν γεμάτες με «θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει το 2024 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου έναν χρόνο νωρίτερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Van Der Beek (@vanderjames)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: «Τι μου δίδαξε ο καρκίνος» – Η σκληρή χρονιά και η επανασύνδεση με τη ζωή

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ γιόρτασε τα 48α γενέθλιά του στις 8 Μαρτίου 2025 και μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram με τίτλο «Τι μου δίδαξε ο καρκίνος».

Το βίντεο – γροθιά στο στομάχι επανήλθε στην επικαιρότητα λόγω της δυσάρεστης είδησης του θανάτου του. Στο βίντεο, αποκάλυψε στους θαυμαστές του ότι η προηγούμενη χρονιά «ήταν η πιο δύσκολη της ζωής μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Van Der Beek (@vanderjames)

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η αναγκαστική «αντιμετώπιση της δικής μου θνητότητας» και η αδυναμία να στηρίξει ή να φροντίσει τη γυναίκα και τα παιδιά του κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

«Έπρεπε να βρεθώ πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο, και όλες εκείνες οι ταυτότητες που τόσο πολύ εκτιμούσα μου αφαιρέθηκαν», είπε, αναφερόμενος στον εαυτό του ως ηθοποιό, σύζυγο, πατέρα και πάροχο.

«Δεν μπορούσα πλέον να είμαι ένας σύζυγος που βοηθά τη γυναίκα του. Δεν μπορούσα να είμαι πατέρας που παίρνει τα παιδιά του αγκαλιά και τα βάζει για ύπνο ή να είναι εκεί για εκείνα».

Ωστόσο, ο ηθοποιός ανακάλυψε επίσης ότι παραμένει «άξιος της αγάπης του Θεού, απλώς και μόνο επειδή υπάρχω».

Η τελευταία του ανάρτηση

Μόλις δύο εβδομάδες πριν τον θάνατό του, στις 25 Ιανουαρίου, ο Van Der Beek είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση, αφιερωμένη στη 12χρονη κόρη του Άναμπελ και στον πατέρα του, Τζιμ, οι οποίοι μοιράζονται την ίδια ημερομηνία γέννησης. Μαζί με μια τρυφερή φωτογραφία όπου αγκαλιάζει την κόρη του, ο ηθοποιός έγραψε λόγια γεμάτα αγάπη, εξυμνώντας την καλοσύνη, τη ζεστασιά και τη δημιουργικότητά τους.

Στο μήνυμά του εξέφραζε βαθιά ευγνωμοσύνη που τους έχει στη ζωή του, μια φράση που, υπό το πρίσμα των γεγονότων, αποκτά σχεδόν αποχαιρετιστήριο χαρακτήρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Van Der Beek (@vanderjames)

Ο ηθοποιός έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση: «Ο πατέρας μου και η κόρη μου έχουν σήμερα γενέθλια. Στην αρχή νόμιζα πως αυτό ήταν το μόνο που μοιράζονταν, μου φαίνονταν τόσο διαφορετικοί. Αλλά καθώς και οι δύο εξελίσσεστε και αφήνετε να φανεί περισσότερο αυτό που πραγματικά είστε, μπορώ να αναγνωρίσω την ίδια ανοιχτή, ζεστή, στοργική, τρυφερή καρδιά. Βλέπω τη φροντίδα και την αφοσίωση που προσφέρετε σε εκείνους που αγαπάτε περισσότερο.

Βλέπω την ίδια δημιουργικότητα και πρωτοτυπία ενός Υδροχόου, έξω από τα συνηθισμένα. Και οι δύο κάνετε κάθε χώρο στον οποίο βρίσκεστε πιο χαρούμενο. Διαφορετικές αισθήσεις του χιούμορ, αλλά και οι δύο έχετε έναν τρόπο να μεταμορφώνετε την ατμόσφαιρα γύρω σας με τόσο διακριτικό τρόπο, που σχεδόν μπορεί να μην καταλάβει κανείς πόσο δυναμικά το κάνετε».

Και πρόσθεσε: «Σε αυτόν τον τρελό κόσμο, είναι θαύμα για μένα που έχετε καταφέρει να παραμείνετε τόσο ανοιχτοί, τόσο τρυφεροί και τόσο ειλικρινά καλοί. Είστε θαυμαστά πλάσματα… και είμαι απίστευτα ευγνώμων που σας έχω στη ζωή μου. Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή υπάρχετε και οι δύο σε αυτόν. Χρόνια πολλά, παιδιά. Σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Κίμπερλι, και τα έξι παιδιά τους: την 15χρονη Olivia, τη 12χρονη Annabel, την 9χρονη Emilia, την 7χρονη Gwendolyn, τον 13χρονο Joshua και τον 4χρονο Jeremiah.