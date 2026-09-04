Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο» – Η αινιγματική ανάρτηση και το κύμα συμπαράστασης των φίλων της

Μία ανάρτηση από καρδιάς έκανε η Μαρία Κανελλοπούλου, μέσω των social media και δέχτηκε ένα κύμα αγάπης και συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η δημοφιλής ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη (03.09.2026) ανέβασε στο Facebook ένα αινιγματικό μήνυμα, το οποίο μαρτυρούσε ότι βρίσκεται σε άσχημα ψυχολογική κατάσταση. Συγκεκριμένα, η Μαρία Κανελλοπούλου έγραψε ότι δεν έχει χρόνο για άλλο πόνο και πρόσθεσε κάποια emojis με λυπημένες φάτσες.

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Αμέσως πλήθος κόσμου έσπευσε να της σχολιάσει την ανάρτηση, γράφοντας μηνύματα στήριξης και αγάπης.

«Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», έγραψε στο Facebook, χωρίς να αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για το τι της συμβαίνει.

Στη συνέχεια, ο μαθητής της και φίλος της, Βαγγέλης Γέττος, δημοσίευσε ένα κείμενο, τονίζοντας ότι όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα είναι δίπλα της και τη στηρίζουν ώστε να ξεπεράσει αυτήν την περιπέτεια, υπογραμμίζοντας ότι δεν κινδυνεύει.

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«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται.

Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε.

Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook.

Την Πέμπτη (04.09.2026) η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε μία ακόμα ανάρτηση στο Facebook προκειμένου να ευχαριστήσει τους πάντες για τα θετικά τους μηνύματα.

«Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ», έγραψε λακωνικά η Μαρία Κανελλοπούλου.