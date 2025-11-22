Τζένη Θεωνά: Η πρώτη αγκαλιά του νεογέννητου γιού της με τον Αντίνοο Αλμπάνη

Μια τρυφερή ανάρτηση έκανε η Τζένη Θεωνά σήμερα το απόγευμα (22/11/2025) στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο πανέμορφες φωτογραφίες μετά την γέννηση του γιου της και δείχνοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει χτίσει με τους ανθρώπους γύρω της.

Στην πρώτη φωτογραφία, η ηθοποιός, Τζένη Θεωνά, μοιράζεται τη στιγμή που ο κοντινός της φίλος Αντίνοος Αλμπάνης κρατά για πρώτη φορά αγκαλιά τον νεογέννητο γιό της, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία εμφανίζεται ο σύντροφός και πατέρας των παιδιών της Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τους νονούς που έσπευσαν στο μαιευτήριο, όπως εξηγεί, για να στηρίξουν τους γονείς.

Μάλιστα, η ηθοποιός αναφέρει πως τα πρότζεκτ «Μαμά-δες» και «Μαμά στα κρυφά» της χάρισαν φιλίες, ανθρώπους και στιγμές που θεωρεί «καρμικές».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Τζένης Θεωνά: «Ακολουθεί ομάζ/ appreciation post. Εκτενές και μελό. Αποχωρίστε ελεύθερα.

H πρώτη φωτό τραβήχτηκε λίγες μέρες αφότου γυρίσαμε από το μαιευτήριο. Ο Αντίνοος ήρθε, ντυμένος στα λευκά, να μας επισκεφθεί στο σπίτι φορτωμένος τσάντες από τα Selfridges. Εγώ ήμουν κάπου εκεί, φυσικά αθλία με φαρδιά και κότσο, και τον παρακολουθούσα θηλάζουσα να ανοίγει δώρα από το Λονδίνο για το ημερών βαφτιστήρι και να κάνει αστεία στον Αρίωνα, σαν σκηνή από Χριστουγεννιάτικη, feel good, ταινία. Κινηματογραφικός και ως νονός. Θα ορκιζόμουν ότι έξω χιόνιζε και είχαμε ανάψει τζάκι, αλλά όχι. Κάποια στιγμή, χωρίς να τον ρωτήσω, του έδωσα το πλάσμα αγκαλιά, εκείνος έμεινε σχεδόν αμήχανος, και τους έβγαλα μια φωτογραφία. Αυτή ήταν η πρώτη τους αγκαλιά.

Η δεύτερη φωτό είναι από τις πιο αγαπημένες μου. Μόλις είχα κατέβει στην αίθουσα τοκετών, ή κάπως έτσι, και σχεδόν αμέσως είχαν έρθει και οι νονοί, αυτοί οι νονοί, για να κάνουν παρέα στον αγχωμένο πάλι πατέρα και να περιμένουν το βαφτιστήρι να έρθει στον κόσμο μας. Μου την έστειλαν μόλις έφτασαν, από το καφέ του μαιευτηρίου, κι εγώ απάντησα με κάτι ανάλογο με μία μπλε ρόμπα από τα ενδότερα. Γέλαγα κάθε φορά που άκουγα τον ήχο του μηνύματος και μου έστελναν ή μου ζήταγαν ανταποκρίσεις. Ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι. Δύο ώρες μετά είχαμε ανάμεσα μας το αγοράκι μας. Η Βέρα πλέον δεν τον αφήνει από τα χέρια της.

Στις Μαμά_δες και στην Μαμά Στα Κρυφά απήλαυσα, μεταξύ άλλων, τους φίλους που απέκτησα και την ευτυχία να γίνω μαμά ξανά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και το ότι αυτά τα δύο project που τόσο με ενδιέφεραν και αγάπησα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικογένεια και την μητρότητα ήταν καρμικό. Από τα σπουδαιότερα πράγματα που μου έχει προσφέρει αυτή η δουλειά είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποι που γνώρισα. @antinoosalmpanis @veraps @vtzinieris σας αγαπώ. Τι λάδι θα βάλετε.»