Τζένιφερ Άνιστον: Φουντώνουν οι φήμες για αρραβώνα της ηθοποιού με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται άκρως ερωτευμένη με τον νέο της σύντροφο, τον υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις, γράφωντας μία νέα σελίδα στην ζωή της με τις φήμες για αρραβώνα να πολλαπλασιάζονται.

Όλα ξεκίνησαν από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα 50ά γενέθλια του Τζιμ Κέρτις, όπου η Τζένιφερ Άνιστον πόζαρε μαζί με τον σύντροφό της φορώντας στο αριστερό της χέρι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Η λεζάντα «Happy birthday my love. Cherished» ήταν αρκετή για να βάλει τον κόσμο να αναρωτιέται για το πότε θα γίνει ο αρραβώνας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων και από τότε οι δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν γίνει όλο και πιο συχνές, από την πρεμιέρα του The Morning Show μέχρι events του brand της ηθοποιού, LolaVie.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radar Online, η Τζένιφερ Άνιστον φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί σε κοντινά της πρόσωπα ότι νιώθει «απόλυτη ασφάλεια» με τον σύντροφό της και ότι ήδη συζητούν το ενδεχόμενο ενός γάμου στο εξωτερικό, και γιατί όχι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πηγές, η Ελλάδα είναι πράγματι ένας από τους προορισμούς που εξετάζει το ζευγάρι, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Άνιστον, Τζον Άνιστον, γεννήθηκε στην Κρήτη. Η ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για τη χώρα, οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε.

Το Radar Online αναφέρει βέβαια ότι ορισμένοι φίλοι της ηθοποιού εκφράζουν επιφυλάξεις για τον νέο της σύντροφο, θεωρώντας ότι ίσως απολαμβάνει υπερβολικά τη δημοσιότητα. Τα σχόλια αυτά προέρχονται από ανώνυμες πηγές και δεν έχουν καμία επίσημη επιβεβαίωση, ενώ δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου.

Η Jennifer Aniston παντρεύτηκε αρχικά τον Μπραντ Πιτ το 2000, σε μια τελετή που έμεινε στην ιστορία του Hollywood. Ο γάμος τους έληξε το 2005, με τον χωρισμό να συνοδεύεται από τεράστια δημοσιότητα. Ακολούθησε ο γάμος της με τον Τζάστιν Θερού το 2015, σε μια ιδιωτική τελετή στο Los Angeles, με το ζευγάρι να χωρίζει 3 χρόνια αργότερα.

«Είναι πολύ ιδιαίτερος, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός, και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να προχωρήσουν μέσα από το τραύμα τους και τη στασιμότητα προς τη διαύγεια. Είναι ένα όμορφο πράγμα να αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό» είπε η Jennifer Aniston, πρόσφατα στο θεματικό αφιέρωμα «Women in Hollywood» 2025 του περιοδικού ELLE.