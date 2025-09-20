Τζέσι Πλέμονς και Κόουλ Εσκόλα στη νέα ταινία «Jonty» σε σκηνοθεσία Λορίν Σκαφάρια

Η εταιρεία παραγωγής A24 ετοιμάζει μια νέα ταινία με τίτλο «Jonty», στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), ο οποίος θα έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού και ο βραβευμένος με Tony, Κόουλ Εσκόλα (Cole Escola).

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, η ταινία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των ταλέντων που συγκεντρώνει. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Λορίν Σκαφάρια (Lorene Scafaria), σε σενάριο που συνέγραψαν ο Τζέσι Άρμστρονγκ (Jesse Armstrong) και ο Σαμ Μπέιν (Sam Bain), οι οποίοι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Four Lions», μεταξύ άλλων.

Επιπλέον στην παραγωγή θα βρίσκονται οι Άρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) μέσω της εταιρείας τους Square Peg καθώς και οι Λορν Μάικλς (Lorne Michaels) και Έριν Ντέιβιντ (Erin David) για την Broadway Video. Η Έμιλι Χίλντερ (Emily Hildner) και ο Μίκα Φρανκ (Micah Frank) θα έχουν ρόλο εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τους σεναριογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πλέμονς συνεργάστηκε ξανά με τον Γιώργο Λάνθιμο και τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Kinds of Kindness», Έμα Στόουν (Emma Stone) στη σκοτεινή κωμωδία «Bugonia», η οποία έκανε πρεμιέρα στη Βενετία και θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.

Στα επερχόμενα σχέδιά του, πρόκειται να υποδυθεί τον Plutarch Heavensbee στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» ενώ θα εμφανιστεί στο πλευρό του Τομ Κρουζ (Tom Cruise) στη νέα ταινία του βραβευμένου με δύο Όσκαρ Σκηνοθεσίας Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu) για την Warner Bros, σύμφωνα με το Deadline.