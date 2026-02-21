Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Ο Δαλιανίδης μου είχε πει ότι αν έβγαινα με το κανονικό μου όνομα, θα με έλεγαν ψωνάρα»

Για πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο μίλησε ο ηθοποιός Τζώνυ Θεοδωρίδης αποκαλύπτοντας ότι ο Γιάννης Δαλιανίδης τον «ανάγκασε» να αλλάξει το επώνυμό του.

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές της ζωής του.

«Η μαμά μου ήταν ορθόδοξη και μετά τον γάμο καθολική. Στην Ελλάδα ο γάμος υπήρχε κι όχι στο εξωτερικό. Βρέθηκε στον Λίβανο για διακοπές κι εκεί γνώρισε τον μπαμπά μου Η Ελλάδα ήταν μια στάση για τους γονείς μου. Σκόπευαν να πάνε στην Ελβετία, αλλά το σχέδιο δεν πέτυχε. Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές. Είναι χρήσιμο για το σπίτι γιατί ό,τι είναι το φτιάχνω μόνος μου», ήταν τα λόγια του ηθοποιού.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ένα περιστατικό με τον Γιάννη Δαλιανίδη. «Έπαιξα σε ταινία και μετά γνωρίστηκα με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Το πραγματικό μου όνομα είναι Ζαν Πιερ Καϊρούς. Ο Δαλιανίδης μου είχε πει ότι αν βγεις με το κανονικό σου όνομα, θα σε πούνε ψωνάρα. Για αυτό πήρα το επώνυμο της μαμάς.

Έχω ζήσει στον δρόμο με άλλους όταν ήμουν στην Ιταλία για μόντελινγκ. Το χειρότερο είναι η πρώτη ημέρα. Με τα χρήματα που είχα μαζέψει στην Ελλάδα, άνοιξα μαγαζί στο Παγκράτι».

«Η μεγάλη μου κόρη είναι 31 ετών κι οι αλλες δύο 6 και 4. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα κι άλλα παιδιά, αν δεν είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου», ανάφερε χαρακτηριστικά.