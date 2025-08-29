Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν έκλεψαν την παράσταση στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στη Βενετία

Παρά το πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) έκανε θριαμβευτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας του «Jay Kelly» το βράδυ της Πέμπτης (28-08-2025). Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Αμάλ Αλαμουντίν, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, όπως και στον γάμο τους στην ίδια πόλη.

Καθώς έβγαιναν από το αυτοκίνητο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, εμφανώς προστατευτικός, ρώτησε τη σύζυγό του Αμάλ Αλαμουντίν: «Είσαι καλά;» πριν της πει «Εντάξει, πάμε».

Ο ηθοποιός φαινόταν σε πολύ καλή διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο κόκκινο χαλί και μάλιστα αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά υπογράφοντας αυτόγραφα στους θαυμαστές του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Σε κάποια σημεία, ωστόσο, τον είδαν να κρατάει το λαιμό του και να σταματάει για να εξηγήσει στο κόσμο: «Δεν μπορώ να μιλήσω!». Επιπλέον, ο ηθοποιός συνομίλησε με τον διευθυντή του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα (Alberto Barbera), καθώς και με τους συμπρωταγωνιστές του.

Στο μεταξύ η Αμάλ Αλαμουντίν, επέλεξε μία vintage δημιουργία σε έντονο φούξια χρώμα του οίκου Jean-Louis Scherrer για να συνοδεύσει τον σύζυγό της στην πρεμιέρα. Φτιαγμένη από ταφτά, με μια σειρά από κουμπιά στο μπροστινό μέρος, πολλές πτυχώσεις και μία εντυπωσιακή ουρά, το σχέδιο προέρχεται από τη συλλογή του οίκου για το φθινόπωρο του 1995.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με πέδιλα Aquazzura, χρυσή τσάντα-φάκελο Jimmy Choo και ξεχωριστά σκουλαρίκια.

Να σημειωθεί ότι λίγο νωρίτερα ο Χολιγουντιανός σταρ, απουσίαζε από την συνέντευξη Τύπου της νέας του ταινίας. «Δυστυχώς, ο Τζορτζ έχει λοίμωξη του ιγμορείου και, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, έπρεπε να περιορίσει τις δραστηριότητές του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στο περιοδικό People.

Ο Μπόμπακ, όταν ρωτήθηκε για το σχετικό θέμα σχολίασε χιουμοριστικά, «ακόμα και τα κινηματογραφικά αστέρια αρρωσταίνουν» πριν η Λόρα Ντερν συμπληρώσει: «Ο Τζορτζ είναι τόσο συντετριμμένος που δεν μπορεί να είναι εδώ. Μας χάρισε μια τόσο αληθινή και δυνατή ερμηνεία, που όλοι νιώσαμε ευλογημένοι, δουλεύοντας μαζί του».