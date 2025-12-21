Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε από καρκίνο η μεγαλύτερη αδελφή του – «Ήταν η ηρωίδα μου» έγραψε ο ηθοποιός

Συντετριμμένος ο Τζορτζ Κλούνεϊ καθώς έφυγε από τη ζωή η μεγαλύτερη αδερφή του. Η 65χρονη Adelia «Ada» Zeidler πέθανε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε ηλικία 65 ετών, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο σταρ του Χόλιγουντ έγραψε πως αντιμετώπισε τη μάχη της με θάρρος και χιούμορ.

Η αδερφή του ηθοποιού άφησε την τελευταία της πνοή ήσυχα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι. Σε δηλώσεις του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανάφερε: «Η αδελφή μου, η Ada, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Amal και σε μένα θα μας λείψει τρομερά».

Η Ada, που πήρε το όνομά της από την προγιαγιά της, γεννήθηκε στο Los Angeles στις 2 Μαΐου 1960, από τον δημοσιογράφο και τηλεοπτικό παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και τη συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν.

Παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του στρατού, στις 14 Μαρτίου 1987. Ολόκληρη η οικογένεια και μεγάλο μέρος της μικρής τους πόλης στο Κεντάκι, παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην τελετή, σύμφωνα με το «Kentucky Photo Archive».

Κατά τη διάρκεια του γάμου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ διάβασε αποσπάσματα από τις Γραφές και η θεία των αδελφών, Ρόζμαρι Κλούνεϊ, τραγούδησε ένα ρομαντικό τραγούδι για τους νεόνυμφους. «Ολόκληρη η πόλη βοήθησε με τον γάμο. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς», είχε πει κάποτε η μητέρα των αδελφών, Νίνα. Ο σύζυγος της Άντα πέθανε στις 11 Οκτωβρίου 2004 από καρδιακή προσβολή.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τους γονείς της, τα παιδιά της Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερολάγκα, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας.

Αν και η Άντα διατηρούσε μια ιδιωτική ζωή και δεν εμφανιζόταν συχνά δημόσια, παρευρέθηκε στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία της Ιταλίας, στις 27 Σεπτεμβρίου 2014.

Η κηδεία της Άντα θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων προτείνεται η ενίσχυση της Βιβλιοθήκης Knoedler Memorial στην Ογκούστα.