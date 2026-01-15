Τζώρτζια Γεωργίου για Ελίνα Παπίλα: «Ποτέ δεν ήταν παρουσιάστρια»

Η Τζώρτζια Γεωργίου μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@star» και στον Ηλία Σκουλά ήταν και είπε την άποψή της, μεταξύ άλλων, και για την πορεία της Ελίνας Παπίλα στην τηλεόραση.

«Με βάση ποιο κριτήριο ειπώθηκε στο Πρωινό ότι είναι αποτυχημένη παρουσιάστρια η Ελίνα Παπίλα; Με βάση τα νούμερα;», είπε αρχικά η Τζώρτζια Γεωργίου.

Η Τζώρτζια Γεωργίου είπε στη συνέχεια: «Θα μπορούσε να πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Ομπάμα, γίνεται; Ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται όσο ψηλά θέλει, αν θα τα καταφέρει είναι άλλο θέμα. Η Ελίνα δεν ήταν παρουσιάστρια ποτέ, ήταν ραδιοφωνική παραγωγός.

Και δεν το λέω υποτιμητικά. Είναι και με τι το συγκρίνεις. Αν τη συγκρίνεις με την Ελένη Μενεγάκη, είναι ανούσια η σύγκριση. Αν τη συγκρίνεις με την Ελίνα του πέρυσι, φαντάζομαι θα έχει γίνει καλύτερη».