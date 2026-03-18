Τζούλια Αλεξανδράτου η επιστροφή: «Φοβήθηκε και ο φόβος» έγραψαν κάτω από βίντεο που δημοσιοποίησε

Η Τζούλια Αλεξανδράτου αποφάσισε να επιστρέψει στα social media μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής, με την εμφάνισή της, να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Το πρώην μοντέλο διέγραψε παλαιότερες αναρτήσεις της και ξεκίνησε από την αρχή με νέο περιεχόμενο, που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ορισμένοι θέλησαν να εκφράσουν την ανησυχία τους, από την εικόνα της.

Σε ένα από τα βίντεό της, η Τζούλια Αλεξανδράτου κλήθηκε να απαντήσει αν προτιμά άντρες με κοιλιακούς ή με κοιλιά: «Το θεωρώ τραγικό ένας άντρας, η ζωή του να είναι το γυμναστήριο. Δηλαδή όταν θα μου πει γυμναστήριο, θα ξενερώσω. Το γυμναστήριο, είναι ξενέρα» είπε η 40χρονη.

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Το άλλο άκρο, που είναι η κοιλιά, όχι δεν θέλω να πιάνω μια πλαδαρή κοιλιά όταν είμαι με τον άνθρωπό μου, οπότε κάτι ενδιάμεσο», είπε χαρακτηριστικά.

Καθισμένη σε καναπέ με ένα μικρόφωνο στα χέρια, απαντάει στην ερώτηση και το βίντεο που ανέβηκε σε TikTok και Instagram τράβηξε πολύ γρήγορα τα βλέμματα.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν έμεινε μόνο στα όσα είπε στο εν λόγω απόσπασμα. Κάτω από το βίντεο, δεκάδες χρήστες σχολίασαν την εμφάνισή της, με αρκετούς να εστιάζουν στο μακιγιάζ και ιδιαίτερα στο χρώμα των χειλιών της.

Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν, υπήρχαν και ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις, όπως: «Πέθανε και δεν το ξέρει;», «Καταστράφηκε αυτή η κοπέλα, και ήταν πανέμορφη», «Φοβήθηκε και ο φόβος» ή «Ποτέ δεν περίμενα να χαλάσει τόσο πολύ μια πανέμορφη κοπέλα». Φυσικά δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις με την εποχή που κατακτούσε τίτλους ομορφιάς. Κάποιοι ανέφεραν ότι δεν την κολακεύουν καθόλου τα χρώματα που επέλεξε.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Τζούλια Αλεξανδράτου είχε δημοσιοποιήσει φωτογραφία με το νεογέννητο παιδί της. «Θα είμαι για πάντα απίστευτα ευγνώμων, τυχερή και ευλογημένη» είχε γράψει το πρώην μοντέλο.