Βαγγέλης Δρίσκας: «Οι γονείς μου δεν ήθελαν να ασχοληθώ με τη μαγειρική»

Μία ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Βαγγέλης Δρίσκας και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του όσο και στις κουζίνες του κόσμου που λατρεύει.

Ο γνωστός σεφ ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης (03.02.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και μίλησε για όλα. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Δρίσκας εξομολογήθηκε ότι οι γονείς του δεν ήθελαν να γίνει μάγειρας.

Ο γνωστός σεφ αρχικά μίλησε στη συνέντευξή του για τα παιδικά του χρόνια και την απόφασή του να ασχοληθεί με τη μαγειρική επαγγελματικά. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι οι δικοί του δεν ήταν σύμφωνη με την επιθυμία του, ωστόσο εκείνος αποφάσισε τελικά να ακολουθήσει αυτό που ήθελε η καρδιά του.

«Οι γονείς μου δεν ήθελαν να ασχοληθώ με την μαγειρική», παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Δρίσκας.

«Θέλω να δοκιμάζω νέα πράγματα και γεύσεις. Δεν είμαι συντηρητικός. Ένα διάστημα είχαμε και πτηνοτροφείο και περνούσα τη ζωή μου μέσα 3000 κοτόπουλα. Όταν το έφτιαξε ο πατέρας μου, μας το έκανε ωραία έκπληξη.

Ήρθε με ένα φίλο του με ένα φορτηγό κοτόπουλα και μας είπε να κάνουμε χώρο στην αποθήκη», ανέφερε στη συνέχεια ο γνωστός σεφ.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Δρίσκας μίλησε και για το ζαχαροπλαστείο που του σημάδεψε τη ζωή και τον οδήγησε στην απόφαση να αρχίσει να ασχολείται επαγγελματικά με τη μαγειρική.

«Το ζαχαροπλαστείο ήταν αυτό που με καθόρισε κι είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ήταν παραδοσιακό κι ο τεχνίτης έκανε κι ανατολίτικα γλυκά και πιο ντελικάτα. Το ζαχαροπλαστείο ήταν κι εφιάλτης γιατί περνούσα εκεί όλες τις ελεύθερε ώρες. Σε περιόδους γιορτών κάναμε 100 κιλά καριόκες, κουραμπιέδες και μελομακάρονα κάθε μέρα. Τότε υπήρχε η μόδα να τυλίγουμε κάθε κουραμπιέ ξεχωριστά», παραδέχτηκε.

«Ταξίδευα με σκοπό να ανακαλύψω το φαγητό», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξή του και παράλληλα αναφέρθηκε στις διαφορές της ελληνικής κουζίνες με άλλες διεθνείς.

«Η ασιατική κουζίνα διαφέρει περισσότερο απ’ όλες τις κουζίνες με την ελληνική. Στο Μπαλί έπαιρναν τις ποσότητες που ήθελαν να μαγειρέψουν εκείνη τη μέρα. Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουν στους φτωχούς.

Στην Κίνα σε υπαίθριους χώρους μαγειρεύουν τα πάντα. Δοκιμάζω κανονικά. Στο Βιετνάμ μια κυρία περίμενε μπροστά από μια θεϊκή σούπα. Ήταν κοτόσουπα με λίγο χοιρινό και μήλα.

Πήρα το πιάτο μου που είχε λίγα noodles και μετά είδα ότι, όπως άφησα το πιάτο, είχε μια λεκάνη με νερό, το βούτηξε μέσα το δικό της με του κουτάλι και το έβαλε στην στίβα. Έκανα τον σταυρό μου κι είπα ότι αν φτάσω στο ξενοδοχείο “όλα καλά”», είπε ο Βαγγέλης Δρίσκας.