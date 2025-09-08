Βαγγέλης Κονιτόπουλος: «Πολλές φορές πικραίνουμε τους άλλους πάνω στη νιότη μας»

«Σε όλα τα αδέλφια μου είχα μεγάλη αγάπη, όπως και σε όλο το σόι των Κονιτοπουλαίων» ανέφερε ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος.

Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε μεταξύ άλλων για τις απώλειες στενών συγγενών του και για πράγματα που είπε και τον έκαναν να μετανιώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κόρη σου έδωσες το όνομα Ειρήνη λόγω της αδελφής σου, της τεράστιας αυτής ερμηνεύτριας. Τόση αγάπη της είχες;

Σε όλα τα αδέλφια μου είχα μεγάλη αγάπη, όπως και σε όλο το σόι των Κονιτοπουλαίων. Κάποτε μου είπαν ότι ο αδελφός του πατέρα μου, ο Νικολής, ήταν ακόμα καλύτερος στο βιολί από τον πατέρα μου και προσπαθούσα να αντιληφθώ πόσο πιο πάνω ήταν. Κατά γενική ομολογία ο πατέρας μου ήταν κάτι το αδιανόητο. Ο πατέρας μου ήταν πολύ χορευτικός βιολιτζής. Ξεσήκωνε τα πλήθη.

Νιώθεις μοναξιά σε σχέση με όλους αυτούς που έχουν φύγει από το Κονιτοπουλέικο;

Θέλεις να με κάνεις να με πάρουν τα δάκρυα; Όπως σου έχω πει, θυμάμαι πολύ το παρελθόν και με λεπτομέρειες. Και επειδή οι άνθρωποι έχουμε και αδυναμίες και πολλές φορές πικραίνουμε τους άλλους πάνω στη νιότη μας, αυτό με κάνει να αισθάνομαι μετανιωμένος για πολλά πράγματα.

Και πράγματα που έκανα εγώ αλλά και πράγματα που έγιναν άθελα μου. Όμως οι ζωντανοί και έντονοι άνθρωποι αυτό έχουν. Το ίδιο ήταν και ο πατέρας μου. Η μάνα μου ήταν πιο soft.