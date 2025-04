Βαλ Κίλμερ: Το συγκινητικό «αντίο» της Σερ μετά τον θάνατό του – «Θα μου λείψεις, ήσουν “πονοκέφαλος” και υπέροχος φίλος»

Φτωχότερο έμεινε το Χόλιγουντ, μετά την είδηση θανάτου του γνωστού ηθοποιού Βαλ Κίλμερ, ο οποίος πέθανε χτες Τρίτη (01.04.2025) σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία. Αστέρες της υποκριτικής και της μουσικής, όπως η Σερ, έσπευσαν να αποχαιρετήσουν δημόσια τον καλό τους φίλο.

Η θρυλική Σερ υπήρξε ζευγάρι με τον ηθοποιό για δύο χρόνια τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, οι δύο τους είχαν διατηρήσει εξαιρετικά καλές σχέσεις, αφού όπως ανέφερε η γνωστή σταρ, ήταν κοντινοί φίλοι, και στάθηκε πολύ στον Βαλ Κίλμερ, όταν εκείνος διαγνώστηκε με καρκίνο του λάρυγγα.

Όσο η κατάσταση του Βαλ Κίλμερ χειροτέρευσε, εκείνη ήταν όλο και περισσότερο κοντά του. «Αφού η Σερ μπει στο μυαλό και την καρδιά σου, δεν φεύγει ποτέ. Για όσους αγαπά αληθινά, η πίστη και η αγάπη της είναι αθάνατες», είχε γράψει ο Κίλμερ στα απομνημονεύματά του.

Τελικά, ο Βαλ Κίλμερ έχασε τη μάχη του να κρατηθεί στη ζωή, αφού προσβλήθηκε από πνευμονία. Είχε υποβληθεί σε πολλές χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες για την καταπολέμηση του καρκίνου, από το οποίο ταλαιπωρούνταν επί χρόνια. Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη του Μερσέντες Κίλμερ στους New York Times.

Σήμερα, Τετάρτη, η Σερ αποχαιρέτησε τον καλό της φίλο μέσα από μία ανάρτηση στο X, στην οποία έγραψε: «Θα μου λείψεις. Ήσουν αστείος, τρελός, “πονοκέφαλος”, υπέροχος φίλος. Εξαιρετικός ως Μαρκ Τουέιν (ο ηθοποιός είχε υποδυθεί τον συγγραφέα). Γενναίος κατά τη διάρκεια της αρρώστιας σου».

