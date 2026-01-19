Valentino: Διάσημες νύφες που παντρεύτηκαν φορώντας τις δημιουργίες του

Από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι την Γκουίνεθ Πάλτροου και την Τζένιφερ Λόπεζ. Οι νύφες υποκλίνονταν μπροστά στο ταλέντο του Βαλεντίνο, τον οποίο επέλεγαν για μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους: Τον γάμο τους.

Ο Βαλεντίνο έχει γράψει ιστορία με τις νυφικές δημιουργίες του, οι οποίες ήταν ταυτόχρονα κομψές και εκθαμβωτικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νίκολα Πελτζ ήταν από τις πιο πρόσφατες διάσημες νύφες, που επέλεξαν νυφικό Valentino.

Η ηθοποιός ένωσε τη ζωή της με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ σε έναν εντυπωσιακό γάμο στο Μαϊάμι.

Το νυφικό της ήταν custom made από τον Valentino και σχεδιάστηκε μαζί με τον δημιουργικό διευθυντή του οίκου, Πιερπάολο Πιτσιόλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα μοντέρνο και μίνιμαλ φόρεμα με τετράγωνο λαιμό, που συμπληρωνόταν με δαντελένια γάντια μέχρι τον αγκώνα και πέπλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@nicolaannepeltzbeckham)

Η σχεδιάστρια Νίκι Χίλτον – και μέλος της γνωστής οικογενείας Χίλτον- παντρεύτηκε το 2015 τον James Rothschild στο παλάτι του Κένσινγκτον, φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό Βαλεντίνο, που ήταν διακοσμημένο με χιλιάδες κρυστάλλους.

Το νυφικό της είχε ουρά μήκους τριών μέτρων.