Lifestyle

Valentino: Διάσημες νύφες που παντρεύτηκαν φορώντας τις δημιουργίες του

ΦΩΤΟ Joe Buissink

Από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι την Γκουίνεθ Πάλτροου και την Τζένιφερ Λόπεζ. Οι νύφες υποκλίνονταν μπροστά στο ταλέντο του Βαλεντίνο, τον οποίο επέλεγαν για μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους: Τον γάμο τους. 

Ο Βαλεντίνο έχει γράψει ιστορία με τις νυφικές δημιουργίες του, οι οποίες ήταν ταυτόχρονα κομψές και εκθαμβωτικές.

Η Νίκολα Πελτζ ήταν από τις πιο πρόσφατες διάσημες νύφες, που επέλεξαν νυφικό Valentino.

Η ηθοποιός ένωσε τη ζωή της με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ σε έναν εντυπωσιακό γάμο στο Μαϊάμι.

Το νυφικό της ήταν custom made από τον Valentino και σχεδιάστηκε μαζί με τον δημιουργικό διευθυντή του οίκου, Πιερπάολο Πιτσιόλι.

Πρόκειται για ένα μοντέρνο και μίνιμαλ φόρεμα με τετράγωνο λαιμό, που συμπληρωνόταν με δαντελένια γάντια μέχρι τον αγκώνα και πέπλο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@nicolaannepeltzbeckham)

Η σχεδιάστρια Νίκι Χίλτον – και μέλος της γνωστής οικογενείας Χίλτον- παντρεύτηκε το 2015 τον James Rothschild στο παλάτι του Κένσινγκτον, φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό Βαλεντίνο, που ήταν διακοσμημένο με χιλιάδες κρυστάλλους. 

Το νυφικό της είχε ουρά μήκους τριών μέτρων. 

Neil Mockford / Alex Huckle / GC Images

Το μακρινό 2001 η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον χορευτή Κρις Τζαντ, φορώντας ένα δαντελένιο Valentino με χαμηλό κόψιμο στην πλάτη και βαθύ ντεκολτέ.

Από τον οίκο δημιουργήθηκαν και τα φορέματα για τους 7 παρανύμφους.

Photo by Joe Buissink / WireImage

Αλλά και η Μαρί Σαντάλ, επέλεξε Valentino για την ημέρα που ένωσε τη ζωή της με τον Παύλο Ντε Γκρες. Το εντυπωσιακό νυφικό της είχε δαντελένιο μπούστο, μακριά μανίκια και μεταξωτή φούστα με τριαντάφυλλα.

Το σύνολο συμπλήρωνε τιάρα-αντίκα με κορσάζ από την πεθερά της Άννα - Μαρία.

ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλλά και η αστέρας του Χόλιγουντ, Γκουίνεθ Πάλτροου «ψήφισε» Valentino για την ημέρα του γάμου της με τον Μπραντ Φαλτσούκ το 2018.

Ήταν ένα δαντελένιο νυφικό, το οποίο συμπλήρωνε ένα διάφανο πέπλο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Στις ιστορικές δημιουργίες του οίκου, είναι και το νυφικό με το οποίο η Τζάκι παντρεύτηκε τον Ωνάση, το 1968, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Κένεντι. 

Ήταν φτιαγμένο από ιβουάρ δαντέλα, με πλισέ φούστα μέχρι το γόνατο. Στα μαλλιά της, φορούσε μόνο μια λευκή κορδέλα, που έγινε τάση στα μαλλιά, τη δεκαετία του 1960.

ASSOCIATED PRESS

Από τη λίστα με τα διάσημα νυφικά του Valentino δε θα μπορούσε να λείπει αυτό που φόρεσε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ όταν παντρεύτηκε τον οικοδόμο Λάρι Φορτένσκι, το 1992. Ήταν όγδοος και τελευταίος γάμος για τη σταρ του Χόλιγουντ και έγινε στο ράντσο Neverland του Μάικλ Τζάκον στη Σάντα Μπάρμπαρα. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)

Κόρτνεϊ Κοξ, Αν Χάθαγουει, Κλόντια Σίφερ...

Η λίστα με τις νύφες που έλαμψαν μέσα σε Valentino δημιουργίες, την ημέρα του γάμου τους είναι ατελείωτη....

Ο διάσημος σχεδιαστής Valentino έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (19/1/26) στα 93 χρόνια του, έχοντας γράψει χρυσές σελίδες στην παγκόσμια μόδα. 

Και οι νύφες που έντυσε, αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του...

 

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
186
107
106
99
94
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Εκδικάζεται η προσφυγή του πρίγκιπα Χάρι και του Έλτον Τζον κατά της εταιρείας που εκδίδει την Daily Mail
Ο εκδότης υποστηρίζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από πρώην ιδιωτικούς ερευνητές, μερικοί από τους οποίους έχουν καταδικαστεί για αδικήματα και έχουν εξαγοραστεί για να καταθέσουν, είναι αναξιόπιστα
Πρίγκιπας Χάρι
Newsit logo
Newsit logo