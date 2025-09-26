Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης, το άντεξα για έναν χρόνο»

Μία σπάνια εξομολόγηση έκανε η Βάλια Χατζηθεοδώρου και αναφέρθηκε τόσο στο διαζύγιο των γονιών της όσο και στην κακοποιητική σχέση που έχει βρεθεί στο παρελθόν.

Το γνωστό μοντέλο που εδώ και 3 χρόνια βρίσκεται στην ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου το πρωί της Παρασκευής (26.09.2025) βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και τα είπε όλα. Αρχικά, η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε για τη ζωή της και τα παιδικά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μεγάλωσα στον Κορυδαλλό, οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 6 ετών και εγώ με τη μητέρα μου μετακομίσαμε στο Χαϊδάρι. Έχω έναν αδελφό από τον δεύτερο γάμο του μπαμπά μου. Έχουμε 22 χρόνια διαφορά. Είναι 11 χρονών και έχουμε μία τέλεια σχέση που προσπαθώ να τη χτίσω ολοένα και περισσότερο», εξομολογήθηκε για την προσωπική της ζωή η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

«Όταν ήμουν μικρή δεν ήθελα καθόλου αδέλφια, μεγαλώνοντας όμως ήθελα πάρα πολύ», πρόσθεσε το γνωστό μοντέλο.

«Τη συνθήκη του χωρισμού την πέρασα πολύ ομαλά. Δεν είδα ποτέ τους γονείς μου να τσακώνονται. Όμως στο σχολείο μέχρι την Πέμπτη δημοτικού δεν επικοινωνούσα ότι οι γονείς μου έχουν χωρίσει», παραδέχτηκε στη συνέχεια για το διαζύγιο των γονιών της, τονίζοντας ότι είναι πολύ δεμένη με τη μητέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γενικότερα θεωρώ ότι η ομορφιά είναι ένα “όπλο”, στην πραγματικότητα όμως είναι και μία μεγάλη παγίδα γιατί είναι πολύ δύσκολο να μην μείνει ο άλλος εκεί», εξομολογήθηκε αμέσως μετά.

Επίσης, η Βάλια Χατζηθεοδώρου εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν πήρε μέρος ποτέ στο GNTM, προκειμένου να βοηθήσει την καριέρα της στο modeling: «Είμαι σε ένα “ροζ συννεφάκι”. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με την πίεση του ότι πρέπει να “φας” τον άλλο για να βγεις εσύ. Για τη δική μου την ψυχοσύνθεση είναι σκληρό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη γνωριμία και τη συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου.

«Γνωριστήκαμε ότι ήμουν τη δεύτερη χρονιά στον “Τροχό της τύχης” και της είπα “Έλενα, θέλω πάρα πολύ να με αναλάβεις” και συνεργαζόμαστε πια 5-6 χρόνια. Με έχει βοηθήσει πολύ», εξομολογήθηκε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

«Δεν θα μπορούσα να διεκδικήσω για τον εαυτό μου αυτά που διεκδικεί η Έλενα για μένα και γι’ αυτό είναι πολύτιμη. Είναι εκεί για όλα», εξήγησε ακόμα, αναφέροντας ότι είναι πιο συνεσταλμένη.

«Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στη ζωή μας που μας βάζουν σε μία διαδικασία να χάσουμε τον εαυτό μας. Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης και είναι δύσκολο να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου και να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Το καταλαβαίνεις όταν συμβαίνει», αποκάλυψε.

«Δεν είναι το “όμορφη”. Το “όμορφη” έρχεται μετά. Είναι πιο πολύ το “δεν είσαι ικανή” και μέσα σε αυτό μπαίνουν διάφορα άλλα. Η κακοποίηση έχει πολλά “πόδια”. Όταν σε έναν άνθρωπο φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε, είναι κακοποιητικό, είναι χειριστικό και θέλει δύναμη για να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου και να πεις “μέχρι εδώ είναι”», πρόσθεσε.

«Εγώ το άντεξα έναν χρόνο, αλλά είναι μέσα στη ζωή. Οι δικοί μου άνθρωποι είναι πάντα εκεί να με βοηθούν για ό,τι συμβαίνει. Τα λέω όλα στους φίλους μου, όταν δεν είμαι καλά. Έχω φίλους που δε θα με κρίνουν αλλά θα με βοηθήσουν. Με βοήθησαν πάρα πολύ σε αντίστοιχη φάση», εξομολογήθηκε ακόμα η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

«Το είμαι εδώ και έναν χρόνο μόνη μου συνειδητά», δήλωσε αμέσως μετά για την προσωπική της ζωή, αναφέροντας ότι είχε το «σύνδρομο της μαϊμούς» και έμπαινε από τη μία σχέση στην άλλη.

«Δεν θέλω να κάνω εκπτώσεις γιατί τα χρόνια περνούν. Είμαι λίγο κλειδωμένη στο να γνωρίσω έναν άνθρωπο. Έχω την ανάγκη να τα βρω με μένα. Πάω σε ψυχολόγο αλλά θα έπρεπε να έχω πάει πολύ νωρίτερα. Πηγαίνω εδώ και 2 χρόνια», δήλωσε ακόμα η Βάλια Χατζηθεοδώρου, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε τον εαυτό της.

«Απομυθοποιούνται καταστάσεις και πράγματα», παραδέχτηκε.