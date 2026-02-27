Βάνα Μπάρμπα: Η δύσκολη περίοδος που κυριαρχούσε ο φόβος για καρκίνο

Για τη δύσκολη περίοδο της εμμηνόπαυσης και για τον τρόπο που κατόρθωσε να σταθεί ξανά στα πόδια της μιλά η Βάνα Μπάρμπα στον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Ζω καλά» που προβάλλεται από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Σε αυτό η δημοφιλής ηθοποιός, όπως φαίνεται στο sneak preview, εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «ήταν μία δύσκολη περίοδος που κράτησε 7 χρόνια. Μετά είχα την τύχη να γνωρίσω έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο, τον κ. Σπύρο Παύλου ο οποίος με πήρε από το χέρι και μου ‘πε ”μη φοβάσαι”. ”Θα πάθω καρκίνο;”, ήταν το πρώτο πράγμα που πήγα και του είπα».

«Με καθοδήγησε όμως, με βοήθησε και εν ολίγοις θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες ότι άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε η ποιότητα της ζωής μου. Αλήθεια, νιώθω καλά».

«Υπήρξαν πολλές δύσκολες και σκοτεινές πλευρές μέσα σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου και έσβηνα τα φώτα, δεν ήθελα να δω το πρόσωπό μου. Πήγαινα σε μία συνέντευξη και δεν ήθελα να φτιαχτώ. Ήταν η πλήρης εγκατάλειψη», συμπλήρωσε η Βάνα Μπάρμπα σε αυτή τη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Η συνέντευξη θα προβληθεί ολόκληρη το πρωινό του Σαββάτου (28.02.2026).