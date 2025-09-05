Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδή: Πέθανε η μητέρα της

Βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» την Έμιλυ Κολιανδρή και την οικογένειά της, καθώς την Τετάρτη (03.09.2025) «έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα.

Στις 11.00 το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 78χρονης μητέρας της Έμιλυς Κολιανδρή στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό της Κύπρου και η σύζυγος του Χρήστου Λούλη τής είπε το στερνό αντίο.

«Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή από την Κέρκυρα και τέως κάτοικο Λεμεσού που απεβίωσε την Τετάρτη 03.09.2025 σε ηλικία 78 ετών, κηδεύουμε την Παρασκευή 05.09.2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά Έλενα Κολιανδρή

Έμιλυ Κολιανδρή

Εγγόνια Έφη, Στάθης, Αλέξανδρος, Σμαράγδα

Αδελφή Μαρί Βιτώρη

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες», έγραφε η ανακοίνωση του γραφείου τελετών που ανέλαβε την κηδεία της μητέρας της Έμιλυς Κολιανδρή.

Εν τω μεταξύ, μία μόλις ημέρα πριν από τον χαμό της μητέρας της, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ηλέκτρα» που επιστρέφει σύντομα στην ΕΡΤ1 βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και αναφέρθηκε στον πρωταγωνιστικό της ρόλο αλλά και για τα δύο παιδί που έχει αποκτήσει με τον Χρήστο Λούλη.