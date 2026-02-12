Βάσια Παναγοπούλου για Γιάννη Δαλιανίδη: «Στα χρόνια που έρχονται, οι ταινίες του θα αναγνωριστούν για τη μοναδικότητά τους»

«Η συνεργασία μου με τον Γιάννη Δαλιανίδη έχει γράψει όχι μόνο στην καριέρα μου, αλλά και στην καρδιά μου», είπε η Βάσια Παναγοπούλου.

Συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη Μαρία Κολλιάτσα παραχώρησε η Βάσια Παναγοπούλου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη γνωριμία και τη συνεργασία της με τον Γιάννη Δαλιανίδη.

Ο Γιάννης Δαλιανίδης βοήθησε την Βάσια Παναγοπούλου στο ξεκίνημα της καριέρας της, κάτι που η ίδια δεν έχει ξεχάσει. Εκείνα τα χρόνια ο σκηνοθέτης ήταν ήδη καταξιωμένος και η ηθοποιός προσπαθούσε να βάλει τις βάσεις για την καριέρα της.

Πόσο έχει αλλάξει η τηλεόραση από τότε που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα;

Πολύ. Κατ’ αρχάς, υπάρχουν πολλά κανάλια, κάτι που είναι καλό. Μόνο ως θετική είδα την είσοδο του ΕΚΟΜΕ στον τομέα της χρηματοδότησης παραγωγών. Ξαφνικά άνθισε πάλι η μυθοπλασία, όπως και η πολυμορφία στις ελληνικές σειρές. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι του αρέσει. Υπάρχουν μίνι σειρές, υπάρχουν κωμικές και δραματικές και υπάρχουν κι εκείνες που έχουν τολμήσει, οι λίγο πιο προχωρημένες.

Ποια συνεργασία σάς έχει μείνει πιο έντονα χαραγμένη στη μνήμη;

Η γνωριμία και η συνεργασία μου με τον Γιάννη Δαλιανίδη έχει γράψει όχι μόνο στην καριέρα μου, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός. Πιστεύω ότι, στα χρόνια που έρχονται, οι ταινίες του θα αναγνωριστούν για τη μοναδικότητά τους. Στο θέατρο είχα εξίσου σημαντικές συνεργασίες και δασκάλους, όπως τον Μίνω Βολανάκη και τον Ανδρέα Βουτσινά. Όσον αφορά το σινεμά, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη συνάντησή μου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, η οποία έγινε πολύ νωρίς.