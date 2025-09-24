Βασίλειος Κωστέτσος: Εξώδικο σε ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων – «Δεν είμαι δικομανής αλλά πρόκειται για το όνομά μου»

Ο Βασίλειος Κωστέτσος βρέθηκε στα δικαστήρια με ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων, μετά από ασφαλιστικά μέτρα και εξώδικο που της έστειλε. Ο διάσημος σχεδιαστής ρούχων, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κυρία που διατηρεί μαγαζί στη Νάουσα, χρησιμοποιεί το διεθνές σήμα της εταιρείας του και πουλάει ρούχα με την επωνυμία του, χωρίς να έχει υπάρξει μεταξύ τους συμφωνία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλειος Κωστέτσος επικοινώνησε μαζί της και προσπάθησε να τα βρουν εξωδικαστικά, αλλά εκείνη δεν θέλησε να έρθει σε επαφή μαζί του και τον μπλόκαρε μάλιστα από τα social media. Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στα δικαστήρια, όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αποφεύγω τα δικαστήρια, όμως η ανέχεια έχει τα όριά της και η ασυδοσία κάποιων που ξύπνησαν από το πουθενά και την είδαν ότι θέλουν να κάνουν ρούχα και παίρνουν ένα σήμα που δεν ελέγχουν αν ανήκει σε κάποιον» είπε αρχικά ο Βασίλειος Κωστέτσος.

«Έφτασα να καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα εγώ και ένα ολόκληρο team της οικογένειας και των υπαλλήλων μου που έχουμε παλέψει για να χρησιμοποιήσουμε το σήμα μου. Στείλαμε ένα εξώδικο να αποσύρει την σειρά, γιατί επωμίζεται και οικονομικά οφέλη πάνω στο σήμα το δικό μου.

Με μπλόκαρε για να μην βλέπω τι γίνεται και συνέχισε κανονικά να τα προωθεί και να τα πουλάει. Τυχαία το είδα από κάποιους φίλους που το αντιλήφθηκαν» συμπλήρωσε ο γνωστός σχεδιαστής στην κάμερα της εκπομπής «Super Katerina» στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος δήλωσε έξω από το δικαστήριο: «Δεν είμαι δικομανής. Δεν μου αρέσει να έρχομαι σε αντιπαράθεση, αλλά πρόκειται για το όνομά μου που το έχω χτίσει με την οικογένειά μου και όλους όσους έχουν δουλέψει γι’ αυτό… Η αφέλεια των social που ο καθένας θέλει να εκμεταλλευτεί… εκεί πρέπει να παίρνουμε μέτρα δικαστικά για να λύνονται».

Ο δικηγόρος του κ. Μήτσαινας στη συνέχεια αποκάλυψε πως η υπόθεση πήρε αναβολή: «Τέλος καλό όλα καλά. Αναβλήθηκε για 10/10. Δεν ζητάμε αποζημίωση. Ο κύριος Κωστέτσος δεν θέλει να φτάσει μέχρι εκεί. Η άλλη πλευρά αναγνωρίζει τα δικαιώματα του κ. Κωστέτσου και αποσύρει το σήμα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ουσιαστικά στις 10/10 θα δοθούν απλώς τα απαραίτητα έγγραφα.

Προ ημερών ο Βασίλειος Κωστέτσος είχε σχολιάσει τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο σχεδιαστής εξέφρασε την διαφωνία του για την διοργάνωση μίας τέτοιας βραδιάς.