Βασίλης Δήμας για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι ένας άνθρωπος ευγενής, διακριτικός και επαγγελματίας

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, ευγενής και διακριτικός» τονίζει ο Βασίλης Δήμας.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» παραχώρησε ο Βασίλης Δήμας. Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Η δική μου συναναστροφή με τον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη μου έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ευγενής, διακριτικός και επαγγελματίας», είπε αρχικά ο Βασίλης Δήμας.

Ο Βασίλης Δήμας είπε στη συνέχεια: «Του έγραψα το τραγούδι «Μα ζω ακόμα» και είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με προσέγγισε με έναν πολύ όμορφο τρόπο μέσα από τα social media και κάναμε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Είναι πολύ δύσκολο ένας καλλιτέχνης, αν είναι αυθεντικός και αληθινός, να χάσει το κοινό του ότι κι αν κάνουν οι γύρω του».

Ο Βασίλης Δήμας ανέφερε επίσης: «Έχω ακούσει τα πάντα για κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά εγώ επέλεξα να κάνω μόνο τη δουλειά μου. Έχω βιώσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πρέπει να βάζεις τις γραμμές σου και όποιος πάει να τις περάσει, να του βάζεις στοπ. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα κακό για τον Γιώργο Μαζωνάκη».