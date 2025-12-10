Βασίλης Μπισμπίκης: Το δημόσιο μήνυμα αγάπης προς τη Δέσποινα Βανδή: «Θεά μου»

Μία δημόσια έκφραση αγάπης θέλησε να κάνει ο Βασίλης Μπισμπίκης στην αγαπημένη του, Δέσποινα Βανδή.

Το δημοφιλές ζευγάρι που το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στα φώτα της επικαιρότητας τόσο με το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη όσο και με το περιστατικό που είχε η τραγουδίστρια με το περιπολικό στη Χαλκιδική, φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω του κάθε δυσκολία. Ο Βασίλης Μπισμπίκης το βράδυ της Τρίτης (10.12.2025) θέλησε να εκφράσει τον θαυμασμό του προς τη Δέσποινα Βανδή δημοσίως.

Έτσι ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία της από την πίστα και έγραψε ως λεζάντα τη φράση: «Θεά μου».

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

«Με είχε προειδοποιήσει η Δέσποινα, με είχε ρωτήσει “θα το αντέξεις αυτό το πράγμα;”. Με είχε προειδοποιήσει ότι με το που μαθευτεί θα γίνει ένας ντόρος. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό το σούσουρο. Δεν το είχα καταλάβει σε τι μέγεθος θα είναι όλο αυτό αλλά με είχε προειδοποιήσει. Τελικά το αντέξαμε όμως κα δεν μας επηρέασε κιόλας», είχε πει για τον χαμό που έγινε όταν έγινε γνωστή η σχέση του με τη διάσημη τραγουδίστρια.

«Έχω μια μικρή ένσταση. Είναι γλυκές οι εικόνες. Είναι ωραίες πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη όλη την ώρα να τη διαφημίζουν στα social media. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε ότι όσοι διαφημίζουν πολύ τον έρωτά τους δημοσίως κάποιο άλλο ζόρι τραβάνε», είχε σχολιάσει για το ζευγάρι ο Πέτρος Κωστόπουλος πρόσφατα, με αφορμή ένα ταξίδι τους στη Ρώμη.