Βασίλης Παϊτέρης: «Διονύση Τσακνή είσαι γύφτος; Δεν είναι δικό του τραγούδι ο “Μπαλαμός”»

Ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησε για όλους και για όλα σε συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day, αναφερόμενος τόσο στην υπόθεση με το σπίτι του όσο και στο «Τραγούδι των Γύφτων» του Διονύση Τσακνή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης σημείωσε πως ο Διονύσης Τσακνής έχει οικειοποιηθεί το τραγούδι, το οποίο είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο: «Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήρανε, βάλαν τ’ όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του ‘χω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση με το σπίτι του: «Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκανε επειδή με γράφανε και βάζαν ξέρω ‘γω “10 χιλιάδες και δύο χρόνια φυλακή”, “5 χιλιάδες και τρία χρόνια φυλακή”. Ό,τι θέλανε λέγανε, γράφανε.

Δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις», ξεκαθαρίζει ο τραγουδιστής.

«Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Παϊτέρης.