Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Βασίλης Παϊτέρης: «Διονύση Τσακνή είσαι γύφτος; Δεν είναι δικό του τραγούδι ο “Μπαλαμός”»

Ο Βασίλης Παϊτέρης σημείωσε πως ο Διονύσης Τσακνής έχει οικειοποιηθεί το τραγούδι, το οποίο είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο
Βασίλης Παϊτέρης
Ο Βασίλης Παϊτέρης Φωτογραφία NDP

Ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησε για όλους και για όλα σε συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day, αναφερόμενος τόσο στην υπόθεση με το σπίτι του όσο και στο «Τραγούδι των Γύφτων» του Διονύση Τσακνή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης σημείωσε πως ο Διονύσης Τσακνής έχει οικειοποιηθεί το τραγούδι, το οποίο είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο: «Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήρανε, βάλαν τ’ όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του ‘χω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος».

 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση με το σπίτι του: «Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκανε επειδή με γράφανε και βάζαν ξέρω ‘γω “10 χιλιάδες και δύο χρόνια φυλακή”, “5 χιλιάδες και τρία χρόνια φυλακή”. Ό,τι θέλανε λέγανε, γράφανε.

Δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις», ξεκαθαρίζει ο τραγουδιστής.

«Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Παϊτέρης. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
117
105
74
69
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
BAFTA: Η μαύρη κωμωδία «Μια μάχη μετά την άλλη» κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας
Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία «I swear» και η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία «Hamnet»
Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson και οι ηθοποιοί Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Chase Infiniti ποζάρουν με τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «One Battle After Another» στα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) 2026
Newsit logo
Newsit logo