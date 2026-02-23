Βασίλης Παϊτέρης: Ο Διονύσης Τσακνής έγραψε τον «Μπαλαμό» αλλά δεν είναι δικό του τραγούδι – Τον έχω ρωτήσει «είστε γύφτος;»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Παϊτέρης και αναφέρθηκε τόσο στην περιπέτειά του με χρέη στο δημόσιο όσο και στον Διονύση Τσακνή, που έχει γράψει το τραγούδι «Μπαλαμπός», αλλά δεν ανήκει στη φυλή των τσιγγάνων.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) στην εκπομπή «Happy Day» και αποκάλυψε τι είχε πει στον Διονύση Τσακνή, που έγραψε το πασίγνωστο τραγούδι.

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια, άλλα μου τα πήρανε, βάλαν τ’ όνομά τους… Είναι πολλοί που δεν είναι Ρομά. Ο Τσακνής που έγραψε τον “Μπαλαμό”, αλλά δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Τον έχω ρωτήσει “κύριε Τσακνή είστε γύφτος;”. Αν είναι γύφτος να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παϊτέρης.

«Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκανε επειδή με γράφανε και βάζαν ξέρω γω “10 χιλιάδες και δύο χρόνια φυλακή”, “5 χιλιάδες και τρία χρόνια φυλακή”. Ό,τι θέλανε λέγανε, γράφανε.

Δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις.

Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», είπε σε άλλο σημείο ο Βασίλης Παϊτέρης.