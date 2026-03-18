Βασίλης Θωμόπουλος: Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη, φαντάζομαι ούτε κι εκείνος

«Έχει περάσει πολύ δύσκολα ο γιος του», είπε ακόμα για τον Δημήτρη Φιλιππίδη
Ο Βασίλης Θωμόπουλος / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για τη συνεργασία που είχε με τον Πέτρο Φιλιππίδη αλλά και για την καλλιτεχνική διαδρομή του γιου του, Δημήτρη Φιλιππίδη, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Θωμόπουλος.

Ο γνωστός σκηνοθέτης έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη. Όσα είπε ο Βασίλης Θωμόπουλος για τον Πέτρο Φιλιππίδη προβλήθηκαν την Τετάρτη (18.03.2026).

«Το “Πενήντα πενήντα” ήταν μια ευτυχής συγκυρία, από κείμενο και από ηθοποιούς εξαιρετικούς. Πήγε καλά, την αγάπησε ο κόσμος και όσο παιζόταν τόσο περισσότερο πήγαινε και καλύτερα», επισήμανε, αρχικά, ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Φαντάζομαι ούτε και ο Πέτρος. Αλλά, σ’ αυτή τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Δεν είναι στα σχέδια μου. Και δεν εννοώ τώρα, μετά από την περιπέτεια Πέτρου, αλλά και πριν φτάσει σ’ αυτό το σημείο, μετά από το “Πενήντα Πενήντα”, δεν είχαμε ξαναδουλέψει ποτέ».

«Έχει περάσει πολύ δύσκολα ο γιος του. Δηλαδή έχει περάσει όλη αυτή την περιπέτεια, δεν νομίζω όμως ότι επηρεάζει αυτό την πορεία του. Δηλαδή να θες να πάρεις τον Δημήτρη σε μια σειρά ή σε μια παράσταση και να λες “α, είναι ο γιος του Πέτρου”. Δεν το νομίζω», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Βασίλης Θωμόπουλος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη για τον Δημήτρη Φιλιππίδη.

