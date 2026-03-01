Lifestyle

Βάσω Καζαντζίδη: «Η ταινία “Υπάρχω” φώτισε την πραγματική προσωπικότητα του Στέλιου Καζαντζίδη»

«Τη δεκαετία του ‘80 έδιναν στον Στέλιο 5 εκατομμύρια δολάρια για περιοδεία στην Αμερική και αρνήθηκε», είπε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη
Βάσω Καζαντζίδη
Η Βάσω Καζαντζίδη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Βάσω Καζαντζίδη ήταν καλεσμένη του Τάσου Τρύφωνος στην εκπομπή του «Τετ α Τετ», με την χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη να μιλάει για την ταινία «Υπάρχω» αλλά και πολλά άλλα θέματα. 

«Είχα προτάσεις πάρα πολλές για να γίνει η ζωή του ταινία, γιατί ήταν η επιθυμία του Στέλιου Καζαντζίδη», είπε αρχικά η Βάσω Καζαντζίδη.

Η Βάσω Καζαντζίδη είπε στη συνέχεια: «Έβλεπα την ταινία, όχι μια φορά μόνο, και δάκρυζα. Ήταν στιγμές που ένιωσα ότι είναι ο Στέλιος και τραγουδάει. Η ταινία “Υπάρχω” φώτισε την πραγματική προσωπικότητα του Στέλιου Καζαντζίδη».

Η Βάσω Καζαντζίδη ανέφερε επίσης: «Όταν γνώρισα τον Στέλιο και το έμαθε η Μαρινέλλα, έκανε λέει ένα “ουφ, ανέπνευσα” και είπε “επιτέλους έχει έναν άνθρωπο σωστό δίπλα του”. Τη δεκαετία του 80 έδιναν στον Στέλιο 5 εκατ. δολάρια για περιοδεία στην Αμερική και αρνήθηκε.

Όταν “έφυγε” ο Στέλιος, δεν μπορούσα να βγάλω από πάνω μου τα μαύρα. Δεν μπορούσα. Ήταν σαν να τον ξεχνούσα, σαν να μη με ενδιέφερε πλέον. Μάζευα τα πράγματά του για να τα δώσω στο μουσείο κι έκλαιγα».

