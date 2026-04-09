Lifestyle

Βάσω Λασκαράκη: Δεν είμαι άνθρωπος που ορίζω τη ζωή μου βάσει μόνο του έρωτα, το θεωρώ καταστροφικό

"Ο έρωτας μου δίνει ενέργεια και με γεμίζει αισιοδοξία" εξομολογείται η Βάσω Λασκαράκη
Βάσω Λασκαράκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Για τη σημασία του έρωτα και για την ουσία της συντροφικής σχέσης μίλησε, μεταξύ άλλων, η Βάσω Λασκαράκη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Instyle» Απριλίου και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Ο Λευτέρης Σουλτάτος, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2019, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της. Ένα άλλο και ίσως το σημαντικότερο για την Βάσω Λασκαράκη, είναι η κόρη που είχε αποκτήσει το 2013, από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Για τις απαιτήσεις που φέρει ο ρόλος της μητέρας αλλά και τις αλλαγές που προκάλεσε η μητρότητα στη ζωή της, είχε πει στο παρελθόν, ότι προσπαθεί να βρίσκεται πάντα κοντά στο παιδί της. Να το κάνει να περνάει καλά και να αισθάνεται ασφάλεια. Ο έρωτας είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. 

Τι είναι ο έρωτας για σένα;

Είναι κάτι που σε κινητοποιεί, σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Μου δίνει ενέργεια και με γεμίζει αισιοδοξία. Δεν είμαι όμως άνθρωπος που ορίζω την ζωή μου βάσει μόνο του έρωτα. Αυτό το θεωρώ καταστροφικό.

Που βασίζεται, πιστεύεις, η ουσιαστική συντροφικότητα;

Νομίζω ότι η ουσιαστική συντροφικότητα βασίζεται σε τρία πράγματα. Στον σεβασμό, στην εμπιστοσύνη και στη διάθεση να εξελίσσεσαι μαζί με τον άλλον. Οι άνθρωποι αλλάζουμε με τα χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος μέσα σε μια σχέση για να μεγαλώνει και να ωριμάζει μαζί σου. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και η καθημερινότητα, η στήριξη, η αίσθηση ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε καταλαβαίνει πραγματικά.

Τι έμαθες από τη δική σου μαμά και τι από τον μπαμπά σου;

Και οι δυο μου έδειξαν με τον τρόπο τους ότι τίποτα δεν χαρίζεται αλλά, όταν δουλεύεις με αξιοπρέπεια και σεβασμό, τελικά βρίσκεις τον δρόμο σου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
133
110
104
90
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo