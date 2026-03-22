Βάσω Λασκαράκη: Ξεχωρίζω στον Λευτέρη Σουλτάτο την επιμονή που έχει ως άνθρωπος

Μία άκρως συγκινητική συνέντευξη έδωσε η Βάσω Λασκαράκη και αναφέρθηκε τόσο στη μητρότητα και τη σχέση με την κόρη της όσο και στον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό InStyle και στη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου και τα είπε όλα. Μάλιστα, η Βάσω Λασκαράκη αποκάλυψε και ποια είναι τα ελαττώματά της.

«Προσπαθώ να είμαι μια μητέρα παρούσα. Να ακούω, να καταλαβαίνω, να μην επιβάλλω απλώς κανόνες, αλλά να υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει “τέλεια μητέρα”, αλλά μητέρα που προσπαθεί. Θα ήθελα πάνω απ’ όλα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Να μη φοβάται να είναι αυτό που είναι και να μην προσπαθεί να χωρέσει στις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων. Να θυμάται ότι η αξία της δεν καθορίζεται από το τι λένε οι γύρω της, αλλά από το πώς αισθάνεται η ίδια μέσα της. Και κάτι ακόμα, που θεωρώ πολύ σημαντικό, να έχει καλοσύνη. Να σέβεται τους ανθρώπους και να παραμένει αυθεντική, ακόμα και όταν ο κόσμος γύρω της γίνεται πιο σκληρός», απάντησε σε σχετική ερώτηση για την κόρη της.

«Η μητρότητα σε αλλάζει σε όλα. Σε αλλάζει καθολικά. Ξαφνικά ο κόσμος σου αποκτά άλλο κέντρο. Αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, να φοβάσαι άλλα πράγματα και να αγαπάς περισσότερο», πρόσθεσε.

«Η στιγμή που κράτησα για πρώτη φορά την κόρη μου στην αγκαλιά μου είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου. Ήταν μια στιγμή ατέλειωτης ανυπομονησίας, αγωνίας και απροσδιόριστων συναισθημάτων φόβου, χαράς, ταραχής και έντασης. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά και περνάς από το σοκ και των καταιγισμό όλων των συναισθημάτων στη συνειδητοποίηση αυτού που έχει συμβεί. Δύσκολα περιγράφεται με λέξεις», εξομολογήθηκε ακόμα η Βάσω Λασκαράκη.

Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της

«Ξεχωρίζω στον σύζυγό μου την επιμονή που έχει ως άνθρωπος. Δεν παραιτείται εύκολα, δεν το βάζει κάτω, έχει μια σταθερότητα σαν χαρακτήρας. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του, αλλά είναι δεκαπλάσια αφοσιωμένος στην οικογένειά μας και στους ανθρώπους που αγαπά», είπε για τον Λευτέρη Σουλτάτο.

Παράλληλα η Βάσω Λασκαράκη, μιλώντας για τα ελαττώματά της είπε: «Μπορώ να γίνω ανυπόμονη όταν κάτι δεν πηγαίνει όπως το έχω στο μυαλό μου. Και ίσως καμιά φορά να σκέφτομαι περισσότερο από όσο χρειάζεται. Με πιάνει κάποιες φορές μια υπερανάλυση που δε με βοηθάει. Αντιθέτως με μπλοκάρει και το δουλεύω συνεχώς».

«Με εκνευρίζει η αγένεια και η έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό. Αυτά τα πράγματα με επηρεάζουν. Επίσης με κουράζει η αρνητικότητα χωρίς λόγο, όταν κάποιος επιλέγει να βλέπει το κακό σε όλα», δήλωσε ακόμα στην ίδια συνέντευξη.