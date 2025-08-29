Lifestyle

Βίκυ Καγιά: Νέα εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βενετία – Εικόνες από τη βραδινή έξοδο της παρουσιάστριας

Στα 47 της χρόνια η Βίκυ Καγιά παραμένει εντυπωσιακή και απόδειξη είναι οι φωτογραφίες που δημοσιεύει
Η Βίκυ Καγιά παραμένει στη Βενετία και μέσα από τις εικόνες που δημοσιοποιεί δείχνει τόσο τις ομορφιές της ιταλικής πόλης, όσο και τη δική της γοητεία που παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο. Το μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε βόλτα και πόζαρε μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Νωρίτερα η Βίκυ Καγιά είχε περπατήσει στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και ξεχώρισε. Στα 47 της παραμένει άκρως γοητευτική με το ίδιο στιλ που την έκανε να ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.

Αμέσως μετά έκανε βόλτα στη Βενετία και αποφάσισε να μοιραστεί ορισμένες από τις εικόνες που είδε. Η ίδια είχε επιλέξει ένα παντελόνι και γιλέκο σε μαύρο χρώμα συνδυασμένα με ένα ημιδιάφανο τοπ.

«Η Βενετία τη νύχτα» έγραψε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η οποία περιλάμβανε διαφορετικά στιγμιότυπα.  

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και στην πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia», σκηνοθετημένης από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο.

