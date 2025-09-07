Βίκυ Κάβουρα: Η ανάρτηση με την ενός έτους κόρη της από παιχνίδια σε νεροτσουλήθρες

Η Βίκυ Κάβουρα απολαμβάνει ακόμη τις διακοπές της έχοντας πάντα και παντού μαζί της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Γιώργο Τζαβέλλα.

Η γνωστή ηθοποιός, Βίκυ Κάβουρα, απέκτησε το πρώτο της παιδί, με τον πρώην ποδοσφαιριστή, Γιώργο Τζαβέλλα τον Ιούνιο του 2024 και εκ τότε, αυτό έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βίκυ Κάβουρα μοιράζεται φωτογραφίες από τις βόλτες και τα παιχνίδια με την ενός έτους κορούλα της δείχνοντας να απολαμβάνει στο έπακρο τον ρόλο της ως μητέρα.

Σήμερα (07.09.2025), η γνωστή ηθοποιός απαθανάτισε την μικρή της που απολάμβανε τις βουτιές της σε νεροτσουλήθρες!

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που ανέβασε η Βίκυ Κάβουρα, φαίνεται η μικρή να κατεβαίνει γεμάτη ενθουσιασμό τη νεροτσουλήθρα, φορώντας πολύχρωμο μαγιό.

«Ζεν μπολιώ», εννοώντας τη φράση «δεν μπορώ», έγραψε επάνω στην φωτογραφία με χιούμορ, η ηθοποιός.