Lifestyle

Βίκυ Κάβουρα: Η ανάρτηση με την ενός έτους κόρη της από παιχνίδια σε νεροτσουλήθρες

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που ανέβασε η Βίκυ Κάβουρα, φαίνεται η μικρή να κατεβαίνει γεμάτη ενθουσιασμό τη νεροτσουλήθρα, φορώντας πολύχρωμο μαγιό
Η Βίκυ Κάβουρα και η κορούλα της
Η Βίκυ Κάβουρα και η κορούλα της

Η Βίκυ Κάβουρα απολαμβάνει ακόμη τις διακοπές της έχοντας πάντα και παντού μαζί της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Γιώργο Τζαβέλλα.

Η γνωστή ηθοποιός, Βίκυ Κάβουρα, απέκτησε το πρώτο της παιδί, με τον πρώην ποδοσφαιριστή, Γιώργο Τζαβέλλα τον Ιούνιο του 2024 και εκ τότε, αυτό έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βίκυ Κάβουρα μοιράζεται φωτογραφίες από τις βόλτες και τα παιχνίδια με την ενός έτους κορούλα της δείχνοντας να απολαμβάνει στο έπακρο τον ρόλο της ως μητέρα.

Σήμερα (07.09.2025), η γνωστή ηθοποιός απαθανάτισε την μικρή της που απολάμβανε τις βουτιές της σε νεροτσουλήθρες!

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που ανέβασε η Βίκυ Κάβουρα, φαίνεται η μικρή να κατεβαίνει γεμάτη ενθουσιασμό τη νεροτσουλήθρα, φορώντας πολύχρωμο μαγιό.

Screenshot

«Ζεν μπολιώ», εννοώντας τη φράση «δεν μπορώ», έγραψε επάνω στην φωτογραφία με χιούμορ, η ηθοποιός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo