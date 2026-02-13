Lifestyle

Βίκυ Κάβουρα: «Η κόρη μου είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο»

«Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί θέλει τον Άγιο Παΐσιο στην τηλεόραση, έχουμε δει όλα τα αποσπάσματα από τη σειρά, μετά τον χαιρετάει, του λέει καληνύχτα και κοιμάται», είπε για την 20 μηνών κόρη της
Βίκυ Κάβουρα
Βίκυ Κάβουρα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Την Βίκυ Κάβουρα υποδέχτηκε σήμερα (13/2/2026) ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με την ηθοποιό να κάνει αναφορά σε πολλά θέματα και να μιλά και για την κόρη της.

Η γνωστή ηθοποιός, Βίκυ Κάβουρα αποκάλυψε μία χαριτωμένη πληροφορία για την κόρη της αποκαλύπτοντας ότι εκείνη έχει αδυναμία στη σειρά του MEGA, Άγιος Παΐσιος.

«Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω Κυριακή να εκκλησιαστώ, πηγαίνουμε όμως πολύ συχνά σε ναούς, προσευχόμαστε και ηρεμούμε εκεί μέσα», είπε αρχικά η Βίκυ Κάβουρα.

«Αυτό μας το έχει ξυπνήσει περισσότερο η μικρή, η οποία είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί θέλει τον Άγιο Παΐσιο στην τηλεόραση, έχουμε δει όλα τα αποσπάσματα από τη σειρά, μετά τον χαιρετάει, του λέει καληνύχτα και κοιμάται. Όλα σχεδόν τα ελληνικά σπίτια έχουν εικόνες, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στο μέλλον», συμπλήρωσε η Βίκυ Κάβουρα.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023 και από τότε οι δυο τους κάνουν λίγες δημόσιες εμφανίσεις και κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

Την Άνοιξη του 2024 γεννήθηκε η κόρη τους,  η οποία θα πάρει δύο ονόματα: Ματθίλδη – Ραφαηλία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
154
86
75
71
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει ο Κώστας Μακέδος για την μάχη με την παχυσαρκία: Όλα στο σπίτι λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, κατέληξα ακίνητος
Ο ηθοποιός μιλάει για την καθημερινή μάχη που δίνει τα τελευταία 4 χρόνια λόγω των κιλών του καθώς βρίσκεται κλεισμένος πια στο σπίτι του καθηλωμένος σε μια καρέκλα
Screenshot
Newsit logo
Newsit logo