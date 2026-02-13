Βίκυ Κάβουρα: «Η κόρη μου είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο»

Την Βίκυ Κάβουρα υποδέχτηκε σήμερα (13/2/2026) ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με την ηθοποιό να κάνει αναφορά σε πολλά θέματα και να μιλά και για την κόρη της.

Η γνωστή ηθοποιός, Βίκυ Κάβουρα αποκάλυψε μία χαριτωμένη πληροφορία για την κόρη της αποκαλύπτοντας ότι εκείνη έχει αδυναμία στη σειρά του MEGA, Άγιος Παΐσιος.

«Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω Κυριακή να εκκλησιαστώ, πηγαίνουμε όμως πολύ συχνά σε ναούς, προσευχόμαστε και ηρεμούμε εκεί μέσα», είπε αρχικά η Βίκυ Κάβουρα.

«Αυτό μας το έχει ξυπνήσει περισσότερο η μικρή, η οποία είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί θέλει τον Άγιο Παΐσιο στην τηλεόραση, έχουμε δει όλα τα αποσπάσματα από τη σειρά, μετά τον χαιρετάει, του λέει καληνύχτα και κοιμάται. Όλα σχεδόν τα ελληνικά σπίτια έχουν εικόνες, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στο μέλλον», συμπλήρωσε η Βίκυ Κάβουρα.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023 και από τότε οι δυο τους κάνουν λίγες δημόσιες εμφανίσεις και κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

Την Άνοιξη του 2024 γεννήθηκε η κόρη τους, η οποία θα πάρει δύο ονόματα: Ματθίλδη – Ραφαηλία.