Βίκυ Κάβουρα: «Μέσα από τη μητρότητα ξαναγνώρισα τον εαυτό μου, έγινα γυναίκα»

Η Βίκυ Κάβουρα έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου, αυτή την εβδομάδα, με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, μιλώντας βέβαια και για θέματα της προσωπικής της ζωής.

Η ηθοποιός, Βίκυ Κάβουρα μίλησε για το κομμάτι της μητρότητας και για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της κόρης της.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου άλλαξε η μητρότητα

Αρχικά, ξαναγνώρισα τον εαυτό μου. Από κορίτσι έγινα γυναίκα. Το ότι είναι κορίτσι και έχουμε κάποιες κινήσεις και αντιδράσεις ίδιες μου φαίνεται υπέροχο. Με κάνει να σκέφτομαι και τον εαυτό μου παιδί και να με ξαναγαπώ ως παιδί. Οπότε όλο αυτό γιατρεύει και τραύματα του παρελθόντος.

Με κάνει πιο καλό άνθρωπο. Είμαι πιο υπομονετική με όλους, αγαπώ περισσότερο τον κόσμο και καταλαβαίνω καλύτερα της γυναίκες. Όχι μόνο τις μαμάδες. Όλες τις γυναίκες.

Ποια… γωνία σου στρογγύλεψε η κόρη σου;

Το πως βλέπω και νιώθω την αγάπη. Θεωρώ ότι η αγάπη που παίρνω από τη μικρή είναι η μόνη που δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Είναι ένα μικρό πλάσμα που με κοιτάει στα μάτια. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις πόσο μεγάλη είναι η αγάπη που παίρνει η μάνα από το παιδί της και αντιστρόφως. Η Ματθίλδη – Ραφαηλία είναι η ζωή μου όλη.

Ήθελες πάντα να κάνεις οικογένεια; Ήταν όνειρο σου;

Ναι, ήθελα από πολύ μικρή να κάνω οικογένεια, αλλά όχι εμμονικά. Περνούσαν τα χρόνια κι έλεγα: “Όταν έρθει, ξέρει ο Θεός πότε θα το φέρει”. Το είχα αφήσει στο χέρι του Θεού. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν προετοιμάζουμε το έδαφος και το αφήνουμε μόνο στον Θεό.