Βίκυ Κάβουρα: Ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Ραφαήλ, την κόρη μας θα τη βαφτίσουμε Ματθίλδη – Ραφαηλία

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και low profile ζευγάρια της ελληνικής showbiz, που σπάνια μοιράζονται λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή δημοσίως.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε πρόσφατα μία εξαίρεση και μιλώντας στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο, Σίσσυ Μενεγάτου αποκάλυψε τα ονόματα που έχουν αποφασίσει με τον Γιώργο Τζαβέλλα να δώσουν στην κόρη του. Όπως είπε η Βίκυ Κάβουρα το κοριτσάκι θα ονομαστεί Ματθίλδη – Ραφαηλία.

«Έχω προστάτη άγιο. Ήξερα πάντα ότι θα έχω μια βοήθεια, μια προστασία. Τον Άγιο Ραφαήλ», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Ναι, πολλές φορές μου έχει συμβεί να βιώσω κάτι που για μένα ήταν θαύμα σε όλες τις δυσκολίες μου. Και όταν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, βλέπουμε κάθε μέρα μικρά θαύματα. Σίγουρα, ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Ραφαήλ, αλλά το τι έχει ζήσει ο καθένας μας είναι εντελώς δικό του βίωμα και θέλω να το κρατήσω για μένα.

Θα πω μόνο ότι την κόρη μας θα τη βαφτίσουμε Ματθίλδη – Ραφαηλία», είπε στη συνέχεια για την ενάμιση έτους κορούλα που έχει αποκτήσει με τον πρώην διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή.