Βίκυ Κάβουρα: «Όταν ήμουν έγκυος, έπαιζα και έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή»

Η Βίκυ Κάβουρα έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην On Time Σαββατοκύριακο και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου και μίλησε για την επαγγελματική της πορεία αλλά και κάποιες δυσκολίες που έχει περάσει.

Η γνωστή ηθοποιός, Βίκυ Κάβουρα, μίλησε και για τις οικονομικές δυσκολίες που βίωσε στο ξεκίνημά της, αλλά και για την πιο έντονη στιγμή της πάνω στη σκηνή. Αυτή δεν ήταν άλλη από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, όταν άρχισε να αιμορραγεί κατά τη διάρκεια του θεατρικού έργου.

Ως ηθοποιός, βρέθηκες κάποια στιγμή στο σημείο να μην έχεις να πληρώσεις ούτε τα βασικά σου έξοδα, όπως πολλοί συνάδελφοι σου;

Ναι. Αλλά έχω δύναμη, υπομονή και επιμονή. Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Νομίζω ότι, αν έχεις το μικρόβιο μέσα σου, ό,τι δουλειά κι αν κάνεις, θα τα καταφέρεις.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στη σκηνή;

Όταν ήμουν έγκυος, έπαιζα και έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή. Τελείωσα την παράσταση και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει. Φοβήθηκα πολύ. Όμως, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Είναι κι αυτό μέσα στα θαύματα που έχω βιώσει, είμαι σίγουρη.

Η Βίκυ Κάβουρα το καλοκαίρι του 2024 έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με τον σύντροφό της Γιώργο Τζαβέλλα.