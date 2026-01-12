Viral o Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες: Το καυστικό σχόλιο της Νίκι Γκλέιζερ για την ηλικία του και η αντίδρασή του

Viral έγινε ο Σον Πεν κατά τη διάρκεια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών 2026 την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026. Ο λόγος ήταν η αντίδρασή του στο καυστικό σχόλιο της οικοδέσποινας Νίκι Γκλέιζερ, η οποία στόχευσε με χιούμορ τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η Νίκι Γκλέιζερ, που παρουσίασε τις Χρυσές Σφαίρες, αφιέρωσε μέρος του εναρκτήριου μονόλογου της στο να σατιρίσει μεγάλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Απευθυνόμενη στον Σον Πεν, τοποθετήθηκε για την ηλικία του.

«Όλοι σε αυτή την πόλη είναι εμμονικοί με το να δείχνουν νεότεροι, αλλά ο Σον Πεν είναι σαν να λέει, “τι θα γίνει αν σιγά σιγά μεταμορφωθώ σε ένα σέξι δερμάτινο τσαντάκι;’» είπε η παρουσιάστρια της βραδιάς και πρόσθεσε: «Είναι καυτό. Είναι καλό», ενώ η κάμερα έδειχνε τον Πεν να γελά και να συμφωνεί από τη θέση του.

H Γκλέιζερ συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω ότι πολλοί ηθοποιοί λένε τα λόγια τους, αλλά ο Σον Πεν θα πάει πραγματικά στα μέρη του κόσμου που χρειάζονται βοήθεια περισσότερο. Και θα κάνει εκεί κοκαΐνη». Σε άλλο σημείο, σχολίασε με χιούμορ: «Σον, πήρα άδεια να κάνω αυτό το αστείο από τους δύο καλύτερους φίλους σου, τον Τσάρλι Σιν και τον Ελ Τσάπο».

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις της στο E! News, η Γκλέιζερ είχε τονίσει ότι κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής βραδιάς πρέπει να είσαι «πολύ προσεκτικός» όταν κάνεις αστεία.

Η αντίδραση του Σον Πεν στο χιούμορ της Γκλέιζερ, με ένα χαμόγελο και ένα νεύμα, έγινε viral στα social media καταγράφοντας την αποδοχή του στα αστεία που τον στόχευαν.

Στο «στόχαστρο« της Νίκη Γκλέιζερ και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο

Η Νίκι Γκλέιζερ έκανε αναφορές στην προσωπική ζωή του Ντι Κάπριο με το γνώριμο χιούμορ της. Παράλληλα σχολίασε την τάση του ΝτιΚάπριο να βγαίνει με νεότερες γυναίκες, ενώ η Γκλέιζερ επαίνεσε την επιτυχημένη καριέρα του, τις θρυλικές ερμηνείες του και το Όσκαρ του, μετατρέποντας και αυτή τη στιγμή σε viral.

Nikki Glaser war bei den Golden Globes heute Nacht wieder in Bestform

Sie zählte die Erfolge von Leonardo DiCaprio auf und sagte:

“Das Beeindruckendste ist, dass du all das erreichen konntest, bevor deine Freundin 30 wurde”.

pic.twitter.com/nAD2UNiE4P — Base4ever (@Base4ever) January 12, 2026

«Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά τα κατάφερες πριν η κοπέλα σου γίνει 30. Ειλικρινά, απίστευτο», ανέφερε η Γκλέιζερ, υπογραμμίζοντας με χιούμορ ότι για τον ηθοποιό δεν υπάρχει άλλη πληροφορία διαθέσιμη για την προσωπική του ζωή. Στα social media, πολλά κλιπ τον δείχνουν να γελά με τις ατάκες της, κάνοντας και αυτό το στιγμιότυπο από τις Χρυσές Σφαίρες ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της βραδιάς.