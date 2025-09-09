Βιβλίο με αυτόγραφα των Beatles και των Rolling Stones πωλείται σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Βιβλίο με αυτόγραφα που περιέχει υπογραφές από τα «μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960» μαζί με βεβαιώσεις βράβευσης που οι Beatles δεν παρέλαβαν ποτέ και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου του Τζον Λένον πρόκειται να πωληθούν σε δημοπρασία.

Τα αυτόγραφα παραλήφθηκαν από 16χρονη που έγινε φίλη με έναν επιστάτη, τον Ντένις, ο οποίος εργαζόταν στο Δημαρχείο του Σόλσμπερι στην Αγγλία όπου έδωσαν συναυλία οι Beatles τον Ιούνιο του 1963.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιδιοκτήτρια, Εντουίνα Σμιθ λέει ότι κάθισε με τον Πολ ΜαΚάρτνεϊ και ήταν με τους Beatles για μια ώρα πριν από την συναυλία τους, αφού ο Ντένις άφησε την ίδια και μία της να μπουν από την πίσω πόρτα.

Ο επιστάτης της επέτρεπε την είσοδο για να πάρει αυτόγραφα από τους Rolling Stones, συμπεριλαμβανομένου του Μπράιαν Τζόουνς, από το συγκρότημα The Hollies και τον Little Richard.

Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Catherine Southon Auctioneers & Valuers δήλωσε: «Το να έχεις αυτόγραφα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960 σε ένα βιβλίο είναι αρκετά σπάνιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βιβλίο με αυτόγραφα αναμένεται να πωληθεί στην τιμή των 5.000 – 7.000 αγγλικών λιρών.

Βραβείο Άιβορ Νοβέλο που που δεν παρέλαβαν οι Τζον Λένον και Πολ ΜαΚάρτνεϊ για το «Yesterday» το 1966 θα πωληθούν στη δημοπρασία στη τιμή των 800 αγγλικών λιρών, όπως και γυαλιά, τα οποία φέρεται να ανήκαν στον Τζον Λένον, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 2.000 έως 3.000 αγγλικές λίρες.

Τα γυαλιά ανήκουν στον ηθοποιό Στίβεν Μπάκλεϊ, γνωστό ως Στίβεν Μακένα, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζον Λένον στην ταινία του Ντικ Κλαρκ «Birth Of The Beatles».

Ο ηθοποιός λέει ότι του τα χάρισε μια γυναίκα που εργαζόταν για τον Λένον, αφού δεν κατάφερε να προγραμματίσει συνάντηση μεταξύ τους μετά την προώθηση της ταινίας. Η δημοπρασία διοργανώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.